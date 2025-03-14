Ольга Житлухина: танцевать — как дышать

Хрупкая, невероятно гибкая женщина танцует… босиком на заснеженной крыше. Руки, как крылья, кажется, что сейчас взлетит.

Женщина танцует в лесу, среди деревьев, и не оторваться от грациозных движений, их ритм завораживает...

В 2020-м «ковидном» году Ольга, оставшись без привычных занятий, придумала проект «Пижамные танцы» (#pijamadancepratice) — когда танцуешь везде: на железнодорожных путях, в своем дворе, на оживленной улице. «Пижамных» видеоклипов у Ольги на сегодняшний день 1774 (!), и этот ее танцевальный дневник постоянно пополняется.

Движение — всё

Раньше она позволяла себе такие импровизации только за границей, где ее не знают. А теперь танцует и в родной Риге тоже. Там, где застанет ее внутренняя музыка. Теперь она уже не боится, что народ вокруг посмотрит косо.

Для Ольги такие мини-спектакли — внутренняя необходимость. В них — размышления о наступившем или прожитом дне, сгусток нахлынувших эмоций. Так она пытается понять себя, и через движения взаимодействует с миром.

Недавно Ольга отметила свое 65-летие, но ее по-прежнему приглашают выступать соло, и она этим гордится. Тело прекрасно ее слушается, и движение помогает понять и выразить то, что на душе.

— Интересно, что стометровку я пробежать не могу — не хватает сил, а танцевать могу часами. Это как? — Ольга и сама удивляется.

В 2021 году она получила приз как лучшая танцовщица Латвии.

— Если в моем возрасте меня номинируют как танцовщицу, значит, все я делаю правильно и не зря, — говорит Ольга.

Она и сидя за чашкой кофе будто танцует: голова влево, вправо, взмах рукой, выразительная пауза…

Потому и билеты на концерты Ольга обычно покупает на галерку — там места больше.

— Я музыку слушаю не ушами, а всем телом, и как только она зазвучит, встаю и начинаю двигаться, — говорит Ольга. — Я не часто хожу на концерты — для меня это работа...

Когда тебя понимают

Ольга родилась в Риге, в спортивной семье. Родители — заслуженные тренеры по спортивной гимнастике. Отец, Юрий Житлухин, позже стал известным фотожурналистом. Он купил фотоаппарат, чтобы снимать дочку, а получилось — обрел новую профессию.

В детстве Ольга была очень живой, подвижной, даже хулиганистой, потому в школе ей приходилось не просто.

— Там нужно было соответствовать, — говорит Ольга по слогам и чертит в воздухе рамку. — А мне хотелось, чтобы было, как в фильмах «Доживем до понедельника» и «Сто дней после детства» — чтобы тебя понимали. Меня часто спрашивают: хотела ли я танцевать уже с детства? А я не помню! Недавно мы с сестрой Юлей попросили маму рассказать, о чем мы мечтали, когда были маленькими. И она не смогла! Я родилась и выросла в середине прошлого века, и не помню, чтобы с нами кто-нибудь говорил по душам...

Ольга же со своими студентами разговаривает — часами и обо всем. Прежде всего требует ответить на вопрос: «Зачем?» Зачем ты пришел в танцы? Чего ты хочешь добиться?

Неслучайно одно из первых заданий, которые получают ее студенты, — сделать этюд «Автопортрет».

— То есть они должны рассказать о себе? — уточняю я.

— Нет! Они должны попытаться понять себя...

Про это же, про самопознание, и проект «Pabūt с Ольгой Житлухиной», который она ведет много лет. На занятия в Музее театра приглашают женщин 35 с лишним лет, с жизненным опытом.

— Хореография, я считаю, была первой философской дисциплиной в истории человечества, — считает Ольга. — Ведь даже самый откровенный разговор не позволяет до конца понять друг друга, потому что слова каждый воспринимает по-своему. А тело — оно не лжет, и понимание возникает на ином, более высоком уровне. Потому и телесные практики во всем мире становятся все более популярными...

Сейчас наука, как никогда раньше, сблизилась с религией, и уже никто не ставит под сомнение то, что человек обладает энергией, которая взаимодействует с энергией других людей, и танец — ее выражение.

— Неслучайно в последнее время хореографов стали привлекать к разработке проектов, далеких от танцев. Владея языком тела, хореографы раньше других понимают, какие цели нужно ставить, кто есть кто в коллективе, и поэтому могут помочь и в тимбилдинге, и предложить оригинальные идеи, — говорит Ольга...

Обретение призвания

Когда Ольге было семь лет, мама отвела ее в танцевальный ансамбль «Угунтыня» в рижском Дворце пионеров. Там-то все и началось.

Ансамблем руководила Аудиона Ливентале, в прошлом балерина и талантливейший педагог.

— Это был не танцевальный ансамбль, а театр танца, просто в то время таких названий не было. Как она работала! Никто так не работал! Ливентале была māksliniece — художник. Каждый год мы готовили отчетный спектакль, с которым выступали на сцене Латвийской национальной оперы в сопровождении симфонического оркестра. Представляете? Танцевальных коллективов было много, но в опере выступали только мы. Это было счастье, — вспоминает Ольга.

Аудиона Ливентале первой в Латвии создала детские балеты — «Спридитис», «Чиполлино», «Дюймовочка», «Птица счастья Лолиты». Теперь это классика…

Ольга окончила Санкт-Петербургский институт культуры, после которого — прямая дорога в самодеятельность. Но Харальдс Ритенбергс пригласил ее преподавать современные танцы в Рижское хореографическое училище. В то самое, куда ее в свое время не приняли — из-за отсутствия данных. Парадокс: у нее учились дети тех, кто в свое время отказал ей в балетной карьере, и очень ее хвалили.

— Я первый человек на постсоветском пространстве, который преподает в балетном училище, не имея хореографического образования, — Ольга до сих пор этому удивляется. Хотя, казалось бы, уже должна привыкнуть, что прилагательное «первый» относится практически ко всему, что она делает.

6 июня 1996 года она создала свою компанию, и эта дата считается днем рождения современного танца Латвии. Так что Ольга Житлухина — крестная мама этого популярного во всем мире жанра искусства в нашей стране. В 2019 году она получила приз за достижения в современной хореографии Латвии. Ее заслуги оценены орденом — Крестом признания.

Ольга — профессор Латвийской Академии культуры, избирается уже на третий срок. Докторскую диссертацию она не защищала, а звание получила за вклад в искусство, и это тоже исключение.

В Академии культуры Ольга работает уже 25 лет — руководителем программы, которая сначала называлась программой современных танцев, а теперь — «Искусство современного танца», и это не просто слова. Они точно описывают путь, который она прошла вместе со своими учениками. Сейчас она растит восьмое поколение.

Выпускников у нее — 112, они сегодня и творят латвийскую хореографию. Вместе они называются школа Ольги Житлухиной.

При этом Ольга не считает себя педагогом.

— Я могу только pabakstīt (взбудоражить), придать ускорение. Как будто открываешь перед своими студентами одну дверь за другой. Смогут ли они туда зайти? Это уже зависит от них... Я — перфекционист. Мой девиз: No good enough («Это недостаточно хорошо»), совершенству нет предела. Поэтому меня считают строгой. Раньше как было? Если хочешь научиться ремеслу — иди к мастеру. Сначала ты будешь мыть пол в его в его мастерской, подавать материалы и учиться. Пока сам не станешь мастером… Ну да, я мастер. Можете прийти ко мне — я буду рада, можете меня не принимать — ваше дело...

Начиная с 2005 года каждую осень Ольга со своими студентами ездит на природу. Конечно, танцевать.

До 2013 года они ездили в крымский Коктебель. Идеальное место для танцев: море, горы, галька, по которой приятно ходить босиком и на которую не больно падать. День начинали с занятий йогой, после завтрака — первая танцевальная сессия, после обеда — вторая. Местные жители сначала удивлялись: что за секта такая? А потом стали приходить смотреть на бесплатные концерты.

Потом были Испания, Черногория. Там песок, не так удобно, но все равно полезно: молодежь должна быть ближе к жизни, крепко стоять на земле...

Посол танца

В школе Ольге нравились математика, физика и, конечно, география. Любовь к географии материализовалась в поездках по всему миру. Ольга делает проекты по всей Европе, Америке.

Академия культуры в лице Ольги участвует в большом проекте World continuing education alliance.

Ее воспитанник Артур Нигалис первым из Латвии попал в двадцатку лучших современных танцоров и выступит на фестивале Aerowaves, который в мае пройдет в Италии и Словении. Более 750 участников, танцоры со всей Европы, покажут свое мастерство. Aerowaves — грандиозное событие в мире современного европейского танца, постоянно действующая, с 1996 года, лаборатория взаимного обогащения и развития, и участие в этом празднике танца — огромное достижение и честь.

Ольга реализовала с десяток проектов в Китае. А началось с того, что китайцы пригласили к себе представителей культуры из 16 стран Центральной и Восточной Европы. Сначала руководителей симфонических оркестров, потом тех, кто занимается современными танцами. Три недели она занималась со студентами. Потом китайские студенты приезжали к ней в Ригу, на трехмесячную стажировку.

Словом, Ольга Житлухина — лицо Латвии в мире современного сценического танца...

Хаос как метод

— У каждого из нас разный биологический темп: кто-то плавно набирает ход, кто-то рвет с места, как Harley Davidson. Я из тех, кто медленно разгоняется, — рассуждает Ольга. — Проснувшись утром, я подхожу к окну, оно выходит на Свято-Троицкую церковь, ее стену с мозаикой. Это очень красиво...

Вид из окна — одна из причин, почему Ольга купила именно эту квартиру. Есть и вторая — от нее недалеко, десять минут пешком, до Хореографического училища, где она преподает.

Ольга любит ходить пешком, внимательно смотреть по сторонам и под ноги, смакуя нюансы повседневности.

Она показывает фотографию: зернистый асфальт весь в белых брызгах, а посередине — черное пятно.

— Что это, как думаете?

— Мышка? Сова? — гадаю я.

— Я назвала эту картину «Я тебя вижу. Видишь ли ты меня?» Из таких наблюдений и рождаются мои хореографические этюды и спектакли. Раз — и включилось воображение. Я уже слышу музыку, я танцую. Так я работаю…

Можно назвать это медитацией. Некоторые, чтобы погрузиться в себя, ездят на Бали или в Индию, но привезенного из чужих краев запаса просветленности хватает ненадолго. Слушать себя нужно постоянно.

Как говорил кто-то из великих, не нужно ходить в гости к вдохновению — нужно трудиться. Трудиться — не то же самое, что работать. Работать — это про деньги. Труд — для души.

— Для меня главное — процесс. Планировать, ставить цели я не умею, и много лет я из-за этого переживала. Но однажды, приехав в Прагу, увидела на стене девиз фестиваля: «Хаос — это метод». И мне стало легко! Оказывается, хаос не только мой метод, — улыбается Ольга. — Я живу сегодняшним днем. Иногда ученики меня цитируют: «Помните, вы говорили…» Я не помню. Наверно, тогда я так думала, а сегодня, возможно, думаю иначе...

Потому Ольга не любит давать интервью — рассказывая о себе, поневоле

возвращаешься в прошлое, заново переживаешь и успехи, и неудачи, а это часто бывает больно. В любом случае приходится тратить эмоции, а они нужны для главного — для творчества.

Мама собирает публикации о ней, показывает, гордится. Ольга даже не смотрит. Говорит: «Прошлое меня не интересует. Все самое интересное — впереди».

— Когда-то, в молодости, я снимала квартиру в Пурвциемсе. Пекла «Наполеоны», делала мясо по-французски, вела хозяйство. Потом побывала в Америке и поняла, что все можно купить. Зачем же делать то, что не хочется? — вспоминает Ольга. — С тех пор я минимально занимаюсь бытом и в основном делаю то, что хочу. А хочу я одного — танцевать. Я понимаю, что это форма зависимости. Но я не могу без танцев. Нельзя любить и жить чуть-чуть. Или немного дышать. Должна быть passion — страсть. Если ты не готова умереть за то, что ты делаешь, то зачем тебе все это?

…Ольга смотрит на телефон.

— О, 55 мейлов! В чате группы — десятки сообщений. Все, пошла…

Куда? Понятно без слов — танцевать...

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Фото Юлии ЖИТЛУХИНОЙ и LETA