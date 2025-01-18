Олаф Шольц блокирует пакет помощи Украине в размере 3 миллиардов евро

Канцлер Германии Олаф Шольц попал под огонь критики законодателей со всего политического спектра, включая министра иностранных дел, за отказ одобрить выделение ещё 3 миллиардов евро на военную помощь Украине, если она не будет финансироваться за счет дополнительных займов.

Выступая по национальному телевидению в начале этой недели, Шольц заявил, что согласится выделить средства только в том случае, если для его финансирования будут выпущены новые гособлигации, а не за счёт урезания расходов на соцпрограммы.

Речь идёт о пакете в дополнение к уже предусмотренным в бюджете на 2025 год 4 миллиардам евро помощи Киеву. Средства должны пойти в основном на закупку вооружений для противовоздушной обороны Украины.

Оппозиционные политики и даже министр иностранных дел Анналена Бербок обвинили Шольца в предвыборной агитации.

"Германия в целом в настоящее время не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе, и, честно говоря, это меня огорчает", - сказала Бербок, представляющая партию "зеленых", в интервью Politico в пятницу.

"Даже сейчас, во время предвыборной кампании, некоторые ставят во главу угла национальную перспективу - или то, как быстро набрать несколько голосов на парламентских выборах - вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе", - добавила министр.

В Германии 23 февраля пройдут внеочередные выборы после того, как в ноябре распалась трёхсторонняя правительственная коалиция.

Социал-демократическая партия Шольца (СДПГ) занимает третье место в последних опросах общественного мнения (16%), уступая ультраправой "Альтернативе для Германии" (AдГ) (20%) и правоцентристскому блоку Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социалистического союза (ХСС) (31%).

По сообщениям местных СМИ, многие члены и сторонники СДПГ устали от войны России в Украине и не хотят, чтобы Германия продолжала тратить миллиарды на поставки оружия, учитывая экономическую стагнацию и двузначный дефицит бюджета страны.

В настоящее время Германия занимает второе место по объёмам финансовой и военной помощи Киеву после США.

Ранее на этой неделе Карштайн Кляйн из Свободной демократической партии (СвДП) и Йоханн Вадефул из ХДС заявили немецкому изданию Dpa, что, по их мнению, Шольц пытается привлечь на свою сторону избирателей, связывая пакет помощи с заимствованиями.

"Поддержка Украины не требует ослабления долгового тормоза, - сказал Кляйн, продолжив: "Шольц проводит предвыборные маневры за счёт украинцев".

ХДС, ХСС и СвДП в целом поддерживают предоставление Киеву помощи, но выступают против того, чтобы увеличивать долг в бюджете для её финансирования. Поэтому пока неясно, будет ли одобрен 3-х миллиардный пакет до парламентских выборов.

Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус совершил неожиданный визит в Украину, который, по его словам, был призван подчеркнуть поддержку Берлином Киева в преддверии инаугурации Дональда Трампа, с пришествием в Белый дом которого политика Вашингтона касательно войны скорее всего изменится.

Выступая в пятницу, Шольц сказал, что дважды разговаривал с Трампом после выборов в США в ноябре, добавив, что по его мнению, новая американская администрация вряд ли прекратит оказывать военную помощь Украине.

"Поэтому мы можем надеяться, что сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины", - сказал немецкий канцлер.