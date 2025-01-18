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Олаф Шольц блокирует пакет помощи Украине в размере 3 миллиардов евро

Euronews 18 января, 2025 12:21

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и другие законодатели критикуют канцлера Олафа Шольца за то, что тот отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц попал под огонь критики законодателей со всего политического спектра, включая министра иностранных дел, за отказ одобрить выделение ещё 3 миллиардов евро на военную помощь Украине, если она не будет финансироваться за счет дополнительных займов.

Выступая по национальному телевидению в начале этой недели, Шольц заявил, что согласится выделить средства только в том случае, если для его финансирования будут выпущены новые гособлигации, а не за счёт урезания расходов на соцпрограммы.

Речь идёт о пакете в дополнение к уже предусмотренным в бюджете на 2025 год 4 миллиардам евро помощи Киеву. Средства должны пойти в основном на закупку вооружений для противовоздушной обороны Украины.

Оппозиционные политики и даже министр иностранных дел Анналена Бербок обвинили Шольца в предвыборной агитации.

"Германия в целом в настоящее время не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе, и, честно говоря, это меня огорчает", - сказала Бербок, представляющая партию "зеленых", в интервью Politico в пятницу.

"Даже сейчас, во время предвыборной кампании, некоторые ставят во главу угла национальную перспективу - или то, как быстро набрать несколько голосов на парламентских выборах - вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе", - добавила министр.

В Германии 23 февраля пройдут внеочередные выборы после того, как в ноябре распалась трёхсторонняя правительственная коалиция.

Социал-демократическая партия Шольца (СДПГ) занимает третье место в последних опросах общественного мнения (16%), уступая ультраправой "Альтернативе для Германии" (AдГ) (20%) и правоцентристскому блоку Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социалистического союза (ХСС) (31%).

По сообщениям местных СМИ, многие члены и сторонники СДПГ устали от войны России в Украине и не хотят, чтобы Германия продолжала тратить миллиарды на поставки оружия, учитывая экономическую стагнацию и двузначный дефицит бюджета страны.

В настоящее время Германия занимает второе место по объёмам финансовой и военной помощи Киеву после США.

Ранее на этой неделе Карштайн Кляйн из Свободной демократической партии (СвДП) и Йоханн Вадефул из ХДС заявили немецкому изданию Dpa, что, по их мнению, Шольц пытается привлечь на свою сторону избирателей, связывая пакет помощи с заимствованиями.

"Поддержка Украины не требует ослабления долгового тормоза, - сказал Кляйн, продолжив: "Шольц проводит предвыборные маневры за счёт украинцев".

ХДС, ХСС и СвДП в целом поддерживают предоставление Киеву помощи, но выступают против того, чтобы увеличивать долг в бюджете для её финансирования. Поэтому пока неясно, будет ли одобрен 3-х миллиардный пакет до парламентских выборов.

Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус совершил неожиданный визит в Украину, который, по его словам, был призван подчеркнуть поддержку Берлином Киева в преддверии инаугурации Дональда Трампа, с пришествием в Белый дом которого политика Вашингтона касательно войны скорее всего изменится.

Выступая в пятницу, Шольц сказал, что дважды разговаривал с Трампом после выборов в США в ноябре, добавив, что по его мнению, новая американская администрация вряд ли прекратит оказывать военную помощь Украине.

"Поэтому мы можем надеяться, что сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины", - сказал немецкий канцлер.

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