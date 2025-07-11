Окончательное решение? Трамп заявил, что повысит пошлины на канадские товары до 35%

Президент США Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины на товары из соседней Канады до 35%.

Накануне он отправил премьер-министру Канады Марку Карни письмо с заявлением о том, что анонсированные в марте пошлины в размере 25% повысятся до 35%.

По словам американского президента, цель нового тарифа — заставить Канаду обуздать незаконный оборот фентанила — хотя серьезных доказательств значительных потоков наркотрафика из Канады в США нет — и устранить то, что Дональд Трамп назвал несправедливыми торговыми практиками.

"Я должен отметить, что трафик фентанила — едва ли не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся в отношениях с Канадой, имеющей множество связанных и не связанных с пошлинами политик и торговых барьеров", — написал президент США.

Ожидается, что новые тарифы вступят в силу с 1 августа.