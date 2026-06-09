Обсудили сотрудничество в сфере безопасности: Кулбергс поехал в Эстонию

В ходе встречи президент Карис и Кулбергс подчеркнули тесные связи между Эстонией и Латвией и их значение для безопасности и благополучия граждан обеих стран. Они подтвердили, что Эстония и Латвия продолжат тесное сотрудничество как в решении двусторонних вопросов, так и в укреплении региональной безопасности, уделяя особое внимание защите восточной границы и развитию противодронной обороны.

Глава эстонского государства и премьер-министр Латвии обсудили проекты "Rail Balticа" и "airBaltic", их стратегическое значение для транспортной связанности стран Балтии. "Строительство основной трассы "Rail Balticа" от Таллинна до границы с Латвией ведется уже более чем на половине ее протяженности. Наша цель - завершить проект, чтобы наши граждане и предприниматели смогли как можно скорее воспользоваться преимуществами нового транспортного сообщения, а также чтобы улучшилась мобильность в направлении север-юг", - сказал Карис.

Президент Эстонии подчеркнул важность совместных действий стран Балтии для обеспечения финансирования проекта в следующий бюджетный период Европейского союза.

Стороны также обсудили влияние агрессивной войны России на региональную безопасность, в том числе недавние инциденты с беспилотниками, риски и последствия деятельности теневого флота как для безопасности, так и для окружающей среды.