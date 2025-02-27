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Община, закрытая после смерти женщины при незаконных родах, ушла в подполье

la.lv 27 февраля, 2025 09:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Суд приговорил к тюремному заключению трех членов общины, которые допустили смерть ребенка и матери во время домашних родов в Елгаве, вызвав медиков только после смерти женщины. Суд также постановил закрыть общину, поскольку ее деятельность противоречит Конституции, однако она продолжает существовать.

Анна (имя изменено), бывшая участница общины, которая, как и ее родители, бабушки и дедушки, в ней родилась и выросла, говорит, что вступать в общину никого не заставляют, но "связи настолько сильны, что выбраться из них трудно".

21-летняя Лива Егермане умерла от судорог после домашних родов утром 15 мая 2019 года. Ее ребенок задохнулся во время родов днем ранее. Родственники вызвали скорую помощь только через несколько часов после ее смерти. Лива была членом общины "Первая евангелическая церковь Иисуса", которая убеждена, что обращение к врачу и получение профессиональной медицинской помощи противоречит вере.

Бывшая участница общины Анна, которая до сих пор поддерживает связь с некоторыми ее членами, рассказала журналу "Ir", что община продолжает существовать, и ее духовным лидером по-прежнему является Янис Давидс. Члены общины живут в нескольких регионах Латвии - в Свете, Калнциемсе, Алуксне, Дзелзаве, Ледмане, Усме. Давидс не согласился с "Ir" поговорить о том, изменилось ли после трагедии отношение членов общины к медицинской помощи. "Без комментариев", - сказал он, прервав разговор.

"Деятельность общины продолжается, но еще тише, более скрытно от остального мира, чем до трагедии. Без громких заявлений и указаний со стороны лидеров, но они есть, только тише. Община стало более осторожной", - говорит Анна. Из ответов Службы государственной безопасности следует, что последний раз общину проверяли в 2022 году, но новых нарушений выявлено не было. После закрытия общины не проводилось проверок, не продолжается ли ее деятельность и не нарушается ли закон.

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