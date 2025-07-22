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Обещал взорвать тысячи учебных заведений по всему ЕС: в Украине задержан подозреваемый

© LETA 22 июля, 2025 10:50

Новости Латвии

На прошлой неделе в украинском городе Днепр был задержан мужчина, подозреваемый в террористических угрозах и рассылке фейковых писем с угрозами взрыва в тысячи учебных заведений ряда европейских стран, включая Латвию, сообщили в Государственной полиции.

В сентябре 2024 года более 200 латвийских образовательных учреждений в течение двух дней получили анонимные письма с угрозами на русском языке. Хотя полученные письма были оценены как угрозы низкого уровня риска, и, согласно оценке и рекомендациям полиции, образовательные учреждения смогли продолжить свою работу, эти письма с угрозами всё же повлияли на учебный процесс и общее ощущение безопасности.

Первоначальное расследование пришло к выводу, что это были враждебные преступные действия, направленные на дестабилизацию общества и работы государственных учреждений. Аналогичным образом, чешские и словацкие власти также получали подобные массовые угрожающие электронные письма. Кроме того, эти письма сопровождались враждебными публикациями и призывами к терроризму, которые распространялись по каналам коммуникационного сервиса «Telegram».

При поддержке Евроюста в 2025 году была создана совместная следственная группа Чехии, Словакии и Украины, к которой присоединилась и Латвия. Расследование уголовного дела о массовой рассылке сообщений с угрозами взрыва в учебные заведения Латвии ведёт Первый департамент Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции.

В то же время Департамент по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции продолжает расследование других уголовных дел, связанных с массовой рассылкой писем с угрозами взрыва в различные учреждения Латвии.

Уже сообщалось, что более 200 школ Латвии получили идентичные письма с угрозами взрывов. Аналогичные письма были также разосланы в Литву и Эстонию.

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