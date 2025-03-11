Новая улыбка от Laima Новости партнеров Редакция PRESS 11 марта, 2025 14:02 Новости партнеров

Бренд сладостей Laima меняет визуальный образ, на днях предприятие презентовало миру новый единый дизайн во всем спектре своей продукции!

... Шоколад — это союз какао-порошка и какао-масла. Тяжесть, как писал поэт Осип Мандельштам, и нежность. Дотошность, педантичность, скрупулезность!

Любимое лакомство детей и взрослых – сплошь вкус и польза! Не случайно Институт цвета Pantone объявил самым главным оттенком 2025 года Mocha Mousse (шоколадный мусс). «Это согревающий коричневый оттенок, который напоминает нам о восхитительных свойствах шоколада и кофе и отвечает нашему стремлению к комфорту и удовольствиям», — говорится в релизе компании. Шоколад нынче в тренде.

Шоколад и какао делаются из какао-бобов, содержащих огромные количества природных антиоксидантов. Представьте, в 40-граммовой плитке молочного шоколада содержится около 400 миллиграммов антиокислителей, примерно столько же, сколько в стакане красного вина. А в темном шоколаде их как минимум вдвое больше.

Польза шоколада для здоровья и самочувствия становится все более интересной темой для науки, особенно после открытия в какао таких полезных соединений, как флаванолы и изучения их антиоксидантных свойств. Изучение флаванолов показало наличие у них антиоксидантных, антиканцерогенных, кардиопрофилактических, противомикробных, противовирусных и нейрозащитных свойств. Такое вот редкое лакомство, которое еще и полезно для нашего здоровья, если употреблять его в умеренных количествах и не иметь индивидуальных противопоказаний, конечно.

Шоколад — это пропуск в новый мир. Мир, наполненный счастьем, улыбками и радужными красками. Мир, в котором возможно все! Функция шоколада заключается в том, чтобы удовлетворять наши желания. Неслучайно его называют съедобным счастьем. Уже только запах шоколада положительно влияет на нервную систему, пробуждая позитивные эмоции – не замечали?

Латвия с 1870 года имеет свое СЧАСТЬЕ, которое знают во всем мире – фабрику Laima. В том далеком году Теодор и его брат Леопольд открыли бизнес по производству шоколада и сладостей. Компанию назвали — Riegert, с нее-то все и началось. Производство быстро росло, и Ригу даже стали называть «городом сладостей». Между прочим, тогда родились знаменитые конфеты Prozit c ликером. В 1936 году в очередной раз произошла смена владельцев фабрики и объединение с еще одной шоколадной фабрикой на улице Миера в Риге — именно тогда Riegert переименовывается в Laima. Счастье и есть!

В ассортименте Laima на сегодняшний день — более 250 сладких продуктов, среди которых легендарные конфеты Sarkanā magone («Красный мак») – классическое пралине с кусочками раздробленной карамели, а также обожаемая всеми поколениями латвийцев Serenāde, рожденная еще в 1937 году. Большой удачей можно считать и рецептуру шоколадных конфет Latvija с кусочками печенья, которые появились в 2018-м — в год столетия Латвийской Республики. Впрочем, у каждого человека свои предпочтения – мне, например, нравится лаймовский зефир в шоколаде, по-моему, лучший в мире.

Ярче и современнее!

Бренд сладостей Laima переживает перемены визуального образа, на днях предприятие презентовало миру новый единый дизайн во всем спектре своей продукции

Это сделано с целью укрепления позиционирования бренда на рынке, а также для того, чтобы коммуникация с потребителем стала более четкой. Новая визуальная идентичность бренда создана с уважением к наследию исторического дизайна и с учетом эмоциональной связи с потребителями, что способствует как узнаваемости, так и конкурентоспособности.

В новой упаковке сохранены характерные для бренда элементы – красный цвет, размещенный в круге логотип и сбалансированные линии, которые создают гармоничный и современный визуальный язык. При этом дизайн явно более структурированный и четкий, что обеспечивает выраженную узнаваемость продуктов на полках магазинов.

«Мы верим, что сильный бренд способен меняться вместе со временем, одновременно сохраняя свою сущность. Это не просто изменение дизайна – это рассказ о бренде Laima сегодня и в будущем. Мы создали визуальный язык. Этот язык отмечен четкостью, смелостью и убедительностью – как и наши продукты. Это шаг вперед, чтобы еще яснее показать, каковы наши ценности, и как нас воспринимают потребители.

Мир меняется, меняются привычки потребителей, и мы идем в ногу с эпохой, оставляя себе самое главное – качество, традиции и вкус, то, что люди знают и любят. Новый визуальный язык Laima обеспечивает последовательный опыт во всех точках соприкосновения – от классических конфет до зефира и шоколадных плиток. Этот шаг поможет нам укрепить место бренда на рынке, одновременно сохранив эмоциональную ценность Laima», – подчеркивает Лаура Багата, руководитель отдела коммуникации и устойчивости Orkla Latvija.

Новая упаковка Laima создана по науке: на основании обширного изучения потребителей, которое выявило необходимость в более четкой и целенаправленной коммуникации бренда. Поэтому дизайн подчеркивает главное – вкус и наслаждение.

Изображение продукта выделено, логотип стал более выразительным, а названия – наглядными и легко воспринимаемыми.

Помимо визуальной трансформации, предлагается еще одно новшество – в дальнейшем классические шоколадные плитки изобразительно будут горизонтальными, что делает их дизайн более гармоничным.

Коробки с конфетами сохраняют свою элегантность, однако их дизайн становится более структурированным и наглядным, в нем подчеркивается изысканность продуктов и выделяется бренд. Новые упаковки с зефиром также акцентируют уникальный вкус и легкость этой сладости, при этом здесь остаются узнаваемые элементы бренда.

«Такое развитие дизайна – стратегический шаг, который основан на глубоком понимании ожиданий потребителей и тенденций развития рынка. Мы внесли такие изменения, обеспечив сохранение и акцентирование ценностей нашего бренда. Более четкий визуальный язык и структурированная упаковка способствуют более легкому восприятию и доступности продуктов. Мы хотим, чтобы Laima была не просто брендом с богатой историей, но и уверенным выбором в будущем», – поясняет Лаура Багата.

Зефир в упаковках нового дизайна уже можно найти в магазинах по всей Латвии. Остальные продукты с новым дизайном в магазинах появятся постепенно в течение ближайших месяцев.

На презентации нового бренда побывала

Людмила ВЕВЕРЕ