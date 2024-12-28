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Ночью в Риге при пожаре погибли человек и кошка

© LETA 28 декабря, 2024 13:12

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Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Сотрудники ГПСС, воспользовавшись спасательными масками, спасли с места происшествия двух человек. Один человек при пожаре пострадал. Во время тушения были найдены тела погибших человека и кота.

До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 10 человек, еще десятерых эвакуировали пожарные.

В пятницу вечером поступил также вызов на ул. Лиелупес в Риге, где в квартире на последнем этаже 5-этажного дома горели бытовые предметы площадью 5 кв.м. Из квартиры пожарные спасли двух человек, пострадавших при пожаре. Еще один человек был спасен из соседней квартиры.

Кроме того, в пятницу вечером спасатели выезжали в Иецавскую волость Бауского края, где горели три сарая общей площадью 84 кв.м. Одного человека передали медикам.

Вечером 27 декабря был также принят вызов на ул. Дарза в Варакляны, где в квартире на первом этаже 2-этажного жилого дома пригорела еда, оставленная без присмотра на плите. До прибытия сотрудников ГПСС из здания эвакуировались пять человек. Пожар вовремя заметили соседи, вызвавшие пожарных. Предупреждающий сигнал детектора дыма пожарные не услышали, поэтому прибор был подарен хозяину квартиры.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 54 вызовов, в том числе 18 на пожары, 23 на спасательные работы и 13 ложных.

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