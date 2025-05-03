Ночью гроза, а на утро тепло: прогноз погоды на субботу

Ночью в центральных и восточных регионах возможен кратковременный дождь, местами прогремят грозы с ливнями. Во второй половине ночи осадки постепенно прекратятся, небо прояснится. Температура воздуха ночью составит +3…+7 градусов, на юго-востоке - +8…+10 градусов.

Днем солнце временами будет скрываться за облаками, но существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Риге ночью пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха составит +5…+7 градусов. День пройдет без существенных осадков, воздух прогреется до +15…+17 градусов.