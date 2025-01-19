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«Ничего себе инфляция!» — рижанин поделился случаем из жизни

Neatkarīgā Rīta Avīze 19 января, 2025 17:49

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Наверняка каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда какой-нибудь прохожий просил помочь деньгами. Истории бывают разные: кому-то нужны деньги на дорогу, другому - на еду, третий честно говорит - надо опохмелиться. Насколько эти рассказы правдивы, это отдельный вопрос.

Об одном таком случае рассказал в соцсети "Х" Анджей:

"Иду на работу. Около "Циркуля" на Пернавас подходит парень: "Слушай, у меня тут проблема, только что вышел из тюрьмы, думал, друг поможет, сходил к нему, а пять лет спустя там уже другие люди живут. Не можешь выручить на 8,30 евро, чтобы мне домой добраться?" Ничего себе инфляция - раньше один евро просили".

В комментариях спрашивают: "И как ты, дал ему?" Автор поста отвечает: "Почти что по уху дал. Он убежал".

Многие комментаторы делятся своим личным опытом:

- Ко мне однажды на улице подходит дамочка, довольно шикарно одетая, говорит, что из другого города и нужны деньги на гостиницу, а то переночевать негде. Говорю, что у меня наличных нет, а она - вон, банкомат, 10-20 евро для ее надобностей хватит! Я чуть не упал.

- Видимо, это у них какой-то текст, сгенерированный искусственным интеллектом, потому что точно то же самое я слышала раза два-три.

- Эту историю про выход из тюрьмы я слышал уже тогда, когда в 90-е учился в основной школе. Они с этим приставали к школьникам, чтобы запугать.

- Я на это повелась - парень на улице Пулквежа Бриежа с идентичным текстом. У меня не было времени дискутировать, дочь надо было в коляску переложить, дала 10 евро, и он оставил меня в покое.

- Сегодня около магазина Maksima пацанчик просил "копеечку" на еду. Ну давай, пошли вместе. Я все куплю, что тебе надо. Резко отвернулся и, бурча себе под нос, пошел дальше.

- Перед Рождеством ко мне в центре на улице подошла женщина в шубе, только что вышедшая из крутого джипа, и сказала, не могу ли я дать ей денег - на работе задержали зарплату, и нечем заплатить за телефон.

- По улице 13 января регулярно паренек ходит, просит денег на билет (в какое-то дальнее место в Латвии). В первый раз меня обругал за то, что не дала. Потом, когда подходил, сказала ему, что мы уже знакомы.

- Вряд ли он только что вышел, потому что им, по-моему, служба пробации дает какую-то справку, с которой можно доехать домой. Я в транспорте видел что-то такое. Правда, парень до конечной остановки не доехал, потому что по дороге были другие соблазны, чтобы выйти раньше.

- 31 декабря. Старая Рига. Подходит женщина, давит слезу, но не течет, и говорит, что опоздала на последний автобус в мой поселок. Не могу ли я ей помочь - дать 18 евро на мотель, чтобы Новый год не встречать на улице, на холоде? Надо было видеть ее лицо, когда я предложил через час поехать вместе с нами в район.

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