Неудобное место: глава Rail Baltica в Латвии ушёл в отставку

На вопрос, связано ли решение не баллотироваться на постоянную должность главы с какими-либо разногласиями между Дилевсом и Министерством сообщения, Дилевс в эфире Латвийского радио опроверг это, указав, что сотрудничество с министерством было очень хорошим. Решение прекратить работу в компании было принято по личным причинам.

Действующий член правления Янис Белковскис утвержден на должность председателя правления на период до избрания нового правления на открытом конкурсе.

Эрикс Дилевс, временно принявший на себя управление кризисом, возглавил Eiropas Dzelzceļa līnijas с 3 мая 2024 года, но в общей сложности был связан с проектом Rail Baltica семь лет. По истечении срока своих полномочий председатель совета директоров Eiropas Dzelzceļa līnijas подал заявление об отставке.

Министерство транспорта объявило конкурс на должность председателя правления и члена правления Eiropas Dzelzceļa līnijas. Крайний срок подачи заявок от кандидатов — 6 мая 2025 года. В состав совета директоров Eiropas Dzelzceļa līnijas входят два члена, которые избираются общим собранием на пятилетний срок полномочий.