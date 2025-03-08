Не оценили шутку: зачем в саласпилсскую школу приходили из СГБ

На видео, опубликованном в TikTok, дети показывают, как сильно им не нравятся уроки латышского языка. Один за другим они, как бы, перепрыгивают через перила и изображают мертвецов, лежа на лестнице. Видео сопровождается текстом на русском языке «Мы когда надо идти на латышский».

Директор школы Венеранда Богдане объяснила, что дети сняли видео в шутку, вдохновившись другим роликом с пояснительным текстом на латышском языке. Она подчеркнула, что понимает резкое отношение к нему общественности.

СГБ пояснила, что обратила внимание на видео, но воздержится от дальнейших комментариев.