Лучше убьемся, но не пойдем на латышский — видео из русской школы шокировало латышские соцсети

Что же написал Каспарс. Он выложил видео, на котором ученики, предположительно русской школы, прыгают с лестницы и картинно "убиваются", подписанное: "Мы, когда надо идти на латышский".

Каспарс возмущен: "Следствие 30 лет политики интеграции... Мы сами вырастили новое поколение, нелояльное к Латвии, которое предпочтет «умереть», но не учить латышский язык. Отныне только путь ассимиляции".

Под постом собралось много комментариев.

Интересно было бы узнать, в какой школе это снято? - Спрашивает кто-то.

А это из окна не улица Висвалжа видна. - Предполагает другой.

Лучше бы они по-настоящему убились. - Констатирует третий.