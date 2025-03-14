NBC: Трамп отстранил Келлога от переговоров по просьбе РФ

Президент США Дональд Трамп отстранил своего специального представителя по России и Украине Кита Келлога от переговоров по урегулированию войны на высоком уровне по просьбе Москвы, сообщает со ссылкой на источники NBC News в четверг, 13 марта. По данным журналистов, президент России Владимир Путин счел его слишком "проукраински настроенным".

Журналисты отмечают, что Келлог отсутствовал на недавних переговорах и с российской, и с украинской делегациями в Саудовской Аравии, хотя они "входят в его компетенцию". "Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это не наш тип человека, не тот калибр, который мы ищем", - приводит NBC слова неназванного российского чиновника.

Путин провел переговоры со Стивом Уиткоффом

В четверг, 13 марта, в Москву прибыл спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Вечером того же дня помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что президент России встретится с ним по завершении переговоров с Александром Лукашенко в Кремле.

Этот визит в Москву стал уже вторым для Уиткоффа. 11 февраля 2025 года он прилетал в столицу России, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными американца Марка Фогеля. Кроме того, он участвовал в переговорах с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.