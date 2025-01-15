Настоящий триллер: полиция перегородила A9 грузовиками в попытке поймать убегающий BMW. ВИДЕО

8 января около 16.30 сотрудники группы реагирования Южно-Курземского участка Курземского регионального управления государственной полиции в Добельском муниципалитете Анненской волости на автостраде А9 зафиксировали двигавшийся навстречу автомобиль BMW с литовским номерным знаком, водитель которого превысил скорость, двигаясь со скоростью 131 километр в час.

Полиция включила сирену и потребовала у водителя - остановиться. Общение велось на нескольких языках. Но вместо того, чтобы затормозить, водитель решил оторваться. С шоссе А9 он съехал на лесную дорогу, где продолжил бегство.

Во время побега водитель BMW нарушил правила дорожного движения, подвергнув опасности других участников движения. Он двигался со скоростью 102 километра в час там, где ограничение скорости составляло 50 километров в час и 143 километра в час там, где было разрешено ехать только со скоростью 70 километров в час.

Сотрудники 4-го отдела Бюро реагирования Рижского регионального управления Государственной полиции полностью перекрыли автостраду A9, остановив грузовики и припарковав их поперек дороги, чтобы остановить убегающий BMW.

В результате машину удалось остановить сотрудникам Рижского регионального управления на съезде с автострады A9 на лесную дорогу в Межсарму перед рекой Вецслампе.

При проверке на алкоголь выяснилось, что водитель не был пьян, однако полицейские заподозрили, что он употреблял одурманивающие вещества и направили его на экспертизу.

Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях в отношении водителя автомобиля. В том числе за превышение скорости, неповиновение неоднократным или повторным требованиям об остановке транспортного средства лицом, уполномоченным проверять документы водителя (за побег), а также за предполагаемое незаконное употребление одурманивающих веществ.