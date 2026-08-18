Миериня и посол обсудили связанные с миграцией вызовы для внешних границ Европейского союза (ЕС) и НАТО. Как подчеркнула Миериня, Латвия в последние годы сталкивается с постоянным давлением со стороны стран-агрессоров, которые используют мигрантов в качестве инструмента в своих гибридных операциях.

Посол Испании отметил возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также подчеркнул важность участия испанских компаний в строительстве «Rail Baltica».

Стороны также обсудили изучение испанского языка в школах Латвии, который становится все более популярным. По данным парламента, это третий по популярности выбор среди школьников после немецкого и французского языков, и в настоящее время его можно изучать в 71 школе.