Миериня отметила, что Латвия высоко ценит перспективы еще более тесного сотрудничества в оборонной промышленности. Кроме того, по словам спикера Сейма, обе страны объединяют общие вызовы в сфере миграции.
Миериня поблагодарила посла за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений между странами.
Спикер Сейма подчеркнула, что в нынешних геополитических условиях оборона является одним из важнейших приоритетов. Латвия высоко ценит военное присутствие Испании в Латвии и ее роль в укреплении безопасности региона. Испанские солдаты служат в боевой группе НАТО в Адажи, а также в рамках миссии НАТО регулярно патрулируют воздушное пространство и акваторию Балтийского моря.
Миериня и посол обсудили связанные с миграцией вызовы для внешних границ Европейского союза (ЕС) и НАТО. Как подчеркнула Миериня, Латвия в последние годы сталкивается с постоянным давлением со стороны стран-агрессоров, которые используют мигрантов в качестве инструмента в своих гибридных операциях.
Посол Испании отметил возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также подчеркнул важность участия испанских компаний в строительстве «Rail Baltica».
Стороны также обсудили изучение испанского языка в школах Латвии, который становится все более популярным. По данным парламента, это третий по популярности выбор среди школьников после немецкого и французского языков, и в настоящее время его можно изучать в 71 школе.
Посол отметил возможности ознакомления с испанской культурой в Латвии, в том числе благодаря различным выставкам и музыкальным мероприятиям. Стороны также обсудили содействие туризму, и спикер Сейма выделила преимущества, которые Латвия предлагает путешественникам, в том числе широкие возможности для природного туризма.
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