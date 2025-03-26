Найдена возможная причина заражения детей опасной кишечной инфекцией

Стремясь определить источник инфекции, Продовольственная и ветеринарная служба (PVD) во вторник начала проводить углубленные проверки в 10 различных детских садах, связанных с инфекцией. От чего именно заболели дети, пока неизвестно, но установлено, что почти все детские сады, где заразились малыши, объединены одним поставщиком продуктов питания, сообщает новостная служба TV3.

Что такое E. coli и чем она опасна?

Как объясняет SPKC, у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной бактериальной флоры и обычно безвредны. Однако существуют определенные штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины (ядовитые вещества) и вызывать серьезные заболевания. Они могут привести к тяжелой, кровавой диарее, которая в некоторых случаях вызывает острую почечную недостаточность и требует интенсивного лечения.

SPKC напоминает о необходимости тщательно термически обрабатывать пищу, промывать фрукты и овощи под проточной водой, особенно если они не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции – спазматических болей в животе или кровавой диареи – необходимо немедленно обратиться к врачу.