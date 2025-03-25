Опасная инфекция с кровавым поносом: каких продуктов следует остерегаться, чтобы не заразиться?

Еще двое детей были госпитализированы во вторник, 25 марта, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний. Информацию об этом SPKC получил из Детской клинической университетской больницы.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, однако ни SPKC, ни Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) не сообщили о возможной связи какого-либо конкретного продукта с этими случаями заболевания.

Проверки в детских садах

«PVD, на основании информации, предоставленной Центром профилактики и контроля заболеваний, проводит проверки в нескольких дошкольных образовательных учреждениях в Риге и одном детском саду в Северной Пиериге, где зарегистрированы случаи заражения E. coli среди детей.

Первоначальная информация показывает, что в каждом из учреждений заболел по одному ребенку, за исключением одного, где выявлены два случая. Поэтому пока что каждый случай расследуется отдельно. В рамках проверок PVD инспектирует пищеблоки детских садов, изучает поставщиков продуктов питания и берет образцы для лабораторных исследований», — сообщают представители PVD.

Детская клиническая университетская больница (BKUS) в своем заявлении также отмечает, что «на данный момент конкретная связь с клубникой, фруктами, ягодами или другими продуктами не установлена».

Что такое E. coli и чем она опасна?

Как объясняет SPKC, у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной бактериальной флоры и обычно безвредны. Однако существуют определенные штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины (ядовитые вещества) и вызывать серьезные заболевания. Они могут привести к тяжелой, кровавой диарее, которая в некоторых случаях вызывает острую почечную недостаточность и требует интенсивного лечения.

SPKC напоминает о необходимости тщательно термически обрабатывать пищу, промывать фрукты и овощи под проточной водой, особенно если они не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции – спазматических болей в животе или кровавой диареи – необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как правильно мыть фрукты и овощи?

Старший эксперт отдела надзора за распространением пищевых продуктов PVD Светлана Альминовича-Мильяновича поясняет:

«Свежие фрукты и овощи перед употреблением необходимо мыть в чистой, проточной воде. Добавлять моющие средства или другие вещества не требуется».

Эксперт подчеркивает: «Мыть нужно все фрукты и овощи – как те, которые употребляются с кожурой, так и те, которые перед употреблением очищаются, поскольку в процессе чистки микроорганизмы могут попасть на очищенный продукт».

Рекомендации SPKC по обработке продуктов питания: