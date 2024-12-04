Наглая попытка госпереворота в Южной Корее с треском провалилась: президента ждёт импичмент

Однако попытка Юна ввести в стране военное положение провалилась спустя шесть часов. Несмотря на попытку разогнать парламент он сумел собраться и проголосовать за отмену военного положения. После этого кабинет министров собрался и проголосовал за отмену военного положения, сообщает Yonhap. Президент упошел на попятный. Военные вернулись в свои части.

Как это было

В обращении, которое транслировалось поздно вечером во вторник по местному времени, президент назвал введение военного положения необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР.

Политик сказал, что это нужно для подавления просеверокорейских сил и поддержания конституционного порядка. В обращении президент Южной Кореи обвинил оппозиционные партии, которые имеют большинство в парламенте, в симпатии к КНДР и намерениях парализовать работу государства через попытки устроить импичмент ключевым правительственным фигурам и чиновникам. Юн Сок Ёль подчеркнул, что с момента начала работы нового правительства (выборы прошли весной 2024 года) парламент пригрозил импичментом 22 государственным служащим, в том числе нескольким прокурорам, министру внутренних дел и министру обороны.

«Это явные ⁠антигосударственные акты, которые попирают конституционный ⁠порядок свободной республики Корея и разрушают легитимные ⁠государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую ⁠войну».

Президент также обвинил оппозицию в урезании федерального бюджета на важнейшие траты, в том числе социальные.

Вход в здание парламента Южной Кореи был заблокирован полицией. Командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы Национального собрания и запрете любой политической деятельности, а также заявил о введении контроля над всеми СМИ. Запрет стал распространяться на забастовки и любые собрания, «способствующие социальным беспорядкам». Было подчеркнуто, что нарушители указа о военном положении могут быть задержаны и арестованы без ордера суда.

Что это было?

Президент Южной Кореи избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет без права переизбрания. Глава страны возглавляет правительство и занимает пост верховного главнокомандующего Вооруженными силами Южной Кореи. Юн Сок Ёль стал президентом 10 мая 2022 года. Он представляет консервативную партию «Сила народа».

Агентство Yonhap ранее опубликовало свежий соцопрос, показавший, что рейтинг президента находится на рекордно низком уровне в 25% (рейтинг его партии 32,3%, в то время как у Демократической партии — 45,2%). Негативно действия главы государства оценили на конец ноября 71% опрошенных. Многие южнокорейцы недовольны тем, как развивается страна. Сейчас экономика Южной Кореи стагнирует, из-за чего люди склонны ставить под сомнение адекватность распределения бюджета действующим лидером.

В Корее однопалатный парламент, большинство в нем — у левой оппозиции. На парламентских выборах, которые прошли в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальном собрании получила Демократическая партия. Политологи и СМИ тогда отмечали, что итоги голосования стали своего рода промежуточным референдумом по вопросу о доверии президенту. Это простое большинство, не конституционное. То есть они могут принять закон, потом президент на него накладывает вето, и преодолеть его они не могут. Такая ситуация была с момента, когда Юн [Сок Ёль] пришел к власти на выборах, и продолжалась на протяжении всего времени, что он пребывал у власти. Все это, естественно, ни Юну, ни оппозиции не нравилось.

Он не смог после этого принимать нужные ему законы и постоянно накладывал вето на законопроекты, которые предлагала враждующая с ним оппозиция. В ответ Демократическая партия обвиняла администрацию Юна в некомпетентности. Жена Юна Ким Гон Хи в 2023 году попала в скандал из-за появления на публике с роскошной сумочкой от Dior, которую она, возможно, получила в подарок, хотя закон запрещает политикам и их супругам принимать дорогие подарки. Юну пришлось извиниться за свою жену.

В конце ноября Демократическая партия отклонила предложение правительства по федеральному бюджету на 2025 год. Обвиняя Юна в авторитарных наклонностях, левые партии сосредоточили свои предложения по сокращению расходов на канцелярию президента, резервный фонд правительства и правоохранительные органы. «Сила народа» придерживалась иной точки зрения и требовала пересмотреть параметры. Но в конечном счете Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет на три млрд долларов, и на это Юн Сок Ёль наложить вето не мог.

Кореевед Федор Тертицкий в интервью «Медузе»: «Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён — человек действительно очень левых взглядов, из аналогов мне приходит в голову президент Чили Сальвадор Альенде, которого свергал Пиночет. То есть он самый радикальный из всех мейнстримных левых политиков».

При этом против Юна немедленно выступил глава его собственной партии «Сила народа» Хан Дон Хун, который и до этого Юна не то чтобы любил. Хан сказал, что осуждает это решение и что вместе с гражданами его остановит. То есть он очень прямо и очень жестко высказал свою нелояльность президенту.

Что теперь будет?

Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, в том числе Демократическая партия «Тобуро», подали в Национальное собрание (парламент) предложение об объявлении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, сообщает «Ренхап» 4 декабря.

Законопроект в 14:43 по местному времени поступил в парламентский комитет по законодательству.

Предложение об импичменте одобрил 191 депутат от всех шести оппозиционных партий. Депутаты от правящей партии «Сила народа» в обсуждении не участвовали.