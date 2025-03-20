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На саммите ЕС обсуждают дальнейшую поддержку Украины

© Deutsche Welle 20 марта, 2025 14:50

Мир 0 комментариев

Scanpix/ REUTERS/Yves Herman

Лидеры 27 стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе дальнейшую поддержку Украины на фоне продолжающегося давления на обороняющуюся от вторжения РФ страну со стороны президента США Дональда Трампа. В повестку дня саммита, начавшегося в четверг, 20 марта, также включены усилия по обеспечению конкурентоспособности европейской экономики, тема возобновления Израилем военной операции в секторе Газа, следующий долгосрочный бюджет Евросоюза и обороноспособность ЕС с учетом сокращающейся поддержки со стороны США, пишет "Дойче велле".

Военные расходы и помощь Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что в ходе встрече на высшем уровне удастся согласовать закупку для Украины 2 млн единиц артиллерийских боеприпасов. Несколькими днями ранее на заседании Совета ЕС ей не удалось получить достаточную поддержку для выделения Киеву военной помощи на сумму 20-40 млрд евро.

Как отмечает Reuters, страны Евросоюза также планируют пересмотреть определение военных расходов. На данный момент в эту категорию входит только поставляемая военная техника, но, в частности, не расходы на обучение, набор и оплату труда новых танковых экипажей, пилотов и военных механиков. ЕС намерен расширить категорию военных расходов и включить в нее большинство вещей, которые имеют отношение к обороне, но могут использоваться и в гражданских целях - укрепление дорог и мостов для обеспечения возможного прохода танков, производство беспилотников, вертолетов, спутников, радаров и подземных убежищ, пишет Reuters.

Гостями на саммите будут Гутерреш и Зеленский

Среди гостей саммита - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По видеосвязи к обсуждениям также подключится президент Украины Владимир Зеленский, который 20 марта находится с визитом в Норвегии.

Начавшийся саммит ЕС, по всей вероятности, будет последним для канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). После прошедших в феврале досрочных выборов в бундестаг в Берлине продолжаются коалиционные переговоры победившего на голосовании консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), при этом новым федеральным канцлером, как планируется, станет лидер консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

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