Нередко юридические проблемы с квартирой становятся известны уже после заключения сделки, оплаты покупной цены и регистрации права собственности в Земельной книге. Однако большинство таких рисков можно выявить заранее, если до покупки провести полноценную проверку недвижимости.
Приобретая квартиру, покупатель получает не только жилое помещение, но и связанные с ним права и обязанности. Новый собственник становится участником отношений по управлению домом, пользованию общим имуществом, оплате обязательных платежей и исполнению решений сообщества собственников квартир.
Однако следует учитывать, что каждый объект недвижимости имеет свои особенности, поэтому данный ответ носит общий характер и не заменяет проверку конкретных документов по конкретной квартире.
Перед совершением сделки необходимо оценить все обстоятельства, связанные с приобретаемым объектом и сторонами договора.
Земельная книга
Согласно статье 994 Гражданского закона, собственником недвижимости считается лицо, за которым право собственности зарегистрировано в Земельной книге. Однако проверять необходимо не только право собственности продавца, но и все зарегистрированные ограничения: ипотеки, запреты на отчуждение, сервитуты, права пользования третьих лиц и другие обременения.
Особого внимания требует ипотека. Если недвижимость находится в залоге, это означает, что она обеспечивает обязательства перед кредитором. В договоре ипотеки или условиях кредитования может быть предусмотрена необходимость получить согласие залогодержателя (например банка) на продажу квартиры.
Поэтому до заключения сделки следует выяснить порядок снятия ипотеки либо получения согласия банка.
Зарегистрированные ограничения сохраняют юридическое значение до их прекращения или исключения из Земельной книги. Поэтому выписку из Земельной книги необходимо изучить еще до подписания договора.
Представительство
Если продавец действует через представителя, следует проверить действительность доверенности и объем предоставленных полномочий. При наличии нескольких собственников необходимо убедиться, что соблюдены требования законодательства о распоряжении общей собственностью.
Данные кадастра и фактическое состояние квартиры
Государственный кадастр недвижимости содержит сведения о характеристиках объектов недвижимости, поэтому покупателю важно проверить, соответствуют ли данные кадастра фактическому состоянию квартиры.
Особое внимание следует уделить перепланировкам. Перенос стен, объединение помещений или другие строительные изменения должны быть согласованы и отражены в официальных документах. Сам факт продажи квартиры не делает незаконную перепланировку законной, и обязанность устранить нарушения может возникнуть уже у нового собственника.
Земля под домом и дополнительные расходы
Перед покупкой необходимо выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом. На данный момент все еще существуют многоквартирные дома, где дом принадлежит собственникам квартир, а земля — другому лицу. В таких случаях у собственников квартир могут возникать обязательства по оплате пользования земельным участком.
Поэтому при оценке стоимости квартиры следует учитывать не только цену покупки, но и все постоянные расходы, связанные с ее содержанием.
Задолженность прежнего собственника
Одним из важнейших вопросов является проверка задолженности, связанной с квартирной собственностью.
Согласно статье 13 закона «О квартирной собственности», в предусмотренных законом случаях приобретатель квартирной собственности обязан погасить задолженности по обязательным платежам за управление домом, коммунальным услугам, взносам в накопительный фонд и оплате за законное пользование земельным участком, возникшей в течение трех лет до перехода права собственности.
Приобретатель также оплачивает просроченные проценты и договорную неустойку, если она была начислена за просрочку оплаты задолженности.
После погашения такой задолженности новый собственник вправе требовать возмещения расходов от прежнего владельца, если договором между сторонами не предусмотрено иное распределение расходов. Однако перед управляющим именно новый собственник становится ответственным лицом.
Поэтому до заключения сделки необходимо получить от управляющего справку о наличии или отсутствии задолженности. Покупатель должен понимать не только стоимость квартиры, но и возможные финансовые обязательства, связанные с ней.
Решения сообщества собственников и состояние дома
После приобретения квартиры новый владелец становится участником сообщества собственников квартир. Решения сообщества, принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех собственников, включая тех, кто приобрел квартиру после принятия решения. Поэтому до сделки рекомендуется ознакомиться с решениями о капитальном ремонте, реновации, привлечении кредита, увеличении накопительного фонда и другими обязательствами, связанными с домом.
Также следует оценить техническое состояние здания — состояние крыши, фасада, инженерных коммуникаций, а также необходимость будущих ремонтных работ. Квартира может быть полностью готова к проживанию, но сам дом может требовать значительных вложений.
Договор купли-продажи и регистрация права собственности
Даже при положительных результатах проверки важно внимательно отнестись к содержанию самого договора купли-продажи. В нем должны быть определены объект сделки, цена, порядок расчетов, сроки передачи квартиры, распределение расходов и обязанности сторон.
Следует помнить, что сам договор не делает покупателя собственником. Право собственности на квартиру возникает только после регистрации в Земельной книге.
Для снижения платежных рисков на практике используются депозитный счет присяжного нотариуса или расчеты с участием банка. При таких способах денежные средства передаются продавцу только после выполнения сторонами согласованных условий сделки.
Заключение
Проверка Земельной книги, данных кадастра, наличия задолженности, решений сообщества собственников и технического состояния дома позволяет заранее выявить ограничения и будущие расходы. В условиях действующего законодательства такая проверка является существенным этапом защиты интересов покупателя.
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