Приобретая квартиру, покупатель получает не только жилое помещение, но и связанные с ним права и обязанности. Новый собственник становится участником отношений по управлению домом, пользованию общим имуществом, оплате обязательных платежей и исполнению решений сообщества собственников квартир.

Однако следует учитывать, что каждый объект недвижимости имеет свои особенности, поэтому данный ответ носит общий характер и не заменяет проверку конкретных документов по конкретной квартире.