Музыкальная академия должна восстановить в должности преподавателя, обвиненного в домогательствах

Как агентству ЛЕТА сообщили в суде, рассматривая апелляции истца и ответчика на решение Рижского городского суда от 1 августа прошлого года, суд решил частично удовлетворить требования Кронлакса, так как со стороны работодателя был допущен ряд существенных нарушений процедуры расторжения трудового договора.

Таким образом, окружной суд признал недействительным распоряжение вуза от 9 апреля 2024 года об увольнении Кронлакса и постановил восстановить его в должности ассоциированного профессора кафедры композиции.

После вступления решения в силу академия будет обязана выплатить Кронлаксу среднюю зарплату за период вынужденного прогула и расходы на адвоката на общую сумму 19 429 евро. Также суд постановил, что ответчик должен оплатить судебные издержки в пользу государства.

В то же время суд отклонил иск в той части, где истец требовал признать недействительным распоряжение о его отстранении от работы и взыскать зарплату за этот период. Окружной суд указал, что отстранение от работы было соразмерной мерой с учетом легитимных целей - защиты репутации академии и интересов студентов, включая их частную жизнь.

Постановление окружного суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

Как сообщалось, Кронлакс является одним из преподавателей ЛМА, освобожденным от должности за возможные сексуальные домогательства к студенткам. Проблема сексуальных домогательств в вузе была поднята в программе Латвийского телевидения "Культурный шок", в распоряжении которой оказались свидетельства семи студенток академии о поведении некоторых преподавателей.

Помимо Кронлакса, от должности был отстранен также заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, который также судится с вузом. Суд первой инстанции отклонил иск Купчса о восстановлении в должности.

Расследование в связи со скандалом о сексуальных домогательствах в марте прошлого года начала полиция. В отделе общественных отношений Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что в расследовании "есть прогресс", но более подробной информации не предоставили.