Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Музыкальная академия должна восстановить в должности преподавателя, обвиненного в домогательствах

© LETA 13 января, 2025 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

 Рижский окружной суд постановил восстановить Роланда Кронлакса в должности преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА).

Как агентству ЛЕТА сообщили в суде, рассматривая апелляции истца и ответчика на решение Рижского городского суда от 1 августа прошлого года, суд решил частично удовлетворить требования Кронлакса, так как со стороны работодателя был допущен ряд существенных нарушений процедуры расторжения трудового договора.

Таким образом, окружной суд признал недействительным распоряжение вуза от 9 апреля 2024 года об увольнении Кронлакса и постановил восстановить его в должности ассоциированного профессора кафедры композиции.

После вступления решения в силу академия будет обязана выплатить Кронлаксу среднюю зарплату за период вынужденного прогула и расходы на адвоката на общую сумму 19 429 евро. Также суд постановил, что ответчик должен оплатить судебные издержки в пользу государства.

В то же время суд отклонил иск в той части, где истец требовал признать недействительным распоряжение о его отстранении от работы и взыскать зарплату за этот период. Окружной суд указал, что отстранение от работы было соразмерной мерой с учетом легитимных целей - защиты репутации академии и интересов студентов, включая их частную жизнь.

Постановление окружного суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

Как сообщалось, Кронлакс является одним из преподавателей ЛМА, освобожденным от должности за возможные сексуальные домогательства к студенткам. Проблема сексуальных домогательств в вузе была поднята в программе Латвийского телевидения "Культурный шок", в распоряжении которой оказались свидетельства семи студенток академии о поведении некоторых преподавателей.

Помимо Кронлакса, от должности был отстранен также заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, который также судится с вузом. Суд первой инстанции отклонил иск Купчса о восстановлении в должности.

Расследование в связи со скандалом о сексуальных домогательствах в марте прошлого года начала полиция. В отделе общественных отношений Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что в расследовании "есть прогресс", но более подробной информации не предоставили.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать