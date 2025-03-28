Молодые люди в Риге ограбили мужчину, с которым поругались в междугороднем автобусе

В феврале в полицию обратился мужчина, который сообщил, что стал жертвой ограбления. Потерпевший 9 февраля ехал на междугороднем автобусе по маршруту Валмиера-Рига. Он рассказал, что в автобусе у него возник конфликт с несколькими молодыми людьми, которые вели себя громко и неприлично. Когда мужчина вышел из автобуса в рижском микрорайоне Югла, эти молодые люди напали на него, причинили телесные повреждения и украли мобильный телефон.

В ходе расследования полиция получила записи с камер видеонаблюдения и установила возможных виновников – двух молодых людей, 2004 и 2008 годов рождения, проживающих в Мазсалаце.

26 марта оба молодых человека были доставлены в ближайший полицейский участок и признаны подозреваемыми. Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет и пробационный надзор до трех лет. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.