Министр о «налоге на Netflix»: пусть киногигант делает вклад в развитие латвийской культуры

В программе TV24 «Ziņu TOP» министр культуры Агнесе Лаце выразила своё мнение о возможном «налоге Netflix» и его значении для культурной отрасли Латвии.

Министр указала, что подобный налог вводится во многих странах Европейского союза, где он варьируется от 2,5% до 25% в зависимости от законодательства конкретной страны и степени участия стриминговых платформ в создании местного контента.

Она пояснила: «Подобный сбор существует и в других странах Европейского союза. Его платит сама платформа, а размер налога определяется с учётом вклада платформы в производство контента в данной стране».

В контексте Латвии размер налога составил бы 3,5% от доходов Netflix за услуги, предоставляемые в стране, если платформа не осуществляет значительных инвестиций в латвийскую киноиндустрию.

Агнесе Лаце подчеркнула, что такой налог не стал бы наказанием или препятствием для платформ, а скорее инструментом для продвижения местной культуры и развития контента. Часть доходов от налога будет направляться латвийским создателям контента – продюсерам фильмов и сериалов, которые смогут создавать качественный местный контент с потенциалом охватить более широкую аудиторию.