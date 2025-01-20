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Министр о «налоге на Netflix»: пусть киногигант делает вклад в развитие латвийской культуры

Редакция PRESS 20 января, 2025 18:27

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Netflix является одной из самых популярных стриминговых платформ в мире, предлагающей широкий выбор фильмов, сериалов и документальных проектов. Однако всё больше европейских стран задаются вопросом: каково влияние таких платформ на местную аудиовизуальную индустрию и вносят ли они достаточный вклад в развитие местной культуры и контента?

В программе TV24 «Ziņu TOP» министр культуры Агнесе Лаце выразила своё мнение о возможном «налоге Netflix» и его значении для культурной отрасли Латвии.

Министр указала, что подобный налог вводится во многих странах Европейского союза, где он варьируется от 2,5% до 25% в зависимости от законодательства конкретной страны и степени участия стриминговых платформ в создании местного контента.

Она пояснила: «Подобный сбор существует и в других странах Европейского союза. Его платит сама платформа, а размер налога определяется с учётом вклада платформы в производство контента в данной стране».

В контексте Латвии размер налога составил бы 3,5% от доходов Netflix за услуги, предоставляемые в стране, если платформа не осуществляет значительных инвестиций в латвийскую киноиндустрию.

Агнесе Лаце подчеркнула, что такой налог не стал бы наказанием или препятствием для платформ, а скорее инструментом для продвижения местной культуры и развития контента. Часть доходов от налога будет направляться латвийским создателям контента – продюсерам фильмов и сериалов, которые смогут создавать качественный местный контент с потенциалом охватить более широкую аудиторию.

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