Таминскис отметил, что вопросы, связанные с финансовым положением airBaltic, должны решаться правительством Латвии, и что другие страны не должны вмешиваться.

«Финансовое положение airBaltic не ново, оно возникло не вчера, не позавчера и не месяц назад. Вопрос о ее финансовых возможностях обсуждается уже много лет и периодически всплывает в публичном пространстве. Скорее всего, настал момент, когда и самой авиакомпании, и правительству Латвии необходимо пересмотреть бизнес-модель компании. Однако это уже сфера их деятельности, и это, безусловно, не вопрос вмешательства со стороны Литвы, Эстонии, Польши или других стран», — сказал Таминскис.

Ранее сообщалось, что оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки группы airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн ​​евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.