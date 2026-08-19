«По моему мнению, деньги следует инвестировать туда, где они создают добавленную стоимость для налогоплательщиков — в оборону, дорожную инфраструктуру, зарплаты, образовательные учреждения, больницы и другие объекты. А не в покупку эмоций, в данном случае — в покупку акций airBaltic ради эмоций, что будет требовать все больше и больше средств с каждым днем», — заявил Таминскис в интервью литовскому информационному агентству BNS.
«Вопрос очень прост: куда мы тратим и инвестируем деньги — куда их нужно вкладывать в соответствии с текущими приоритетами или во что мы вкладываем эмоции?» — добавил Таминскис.
Он заявил, что Литва не получала нового предложения о покупке акций airBaltic. Ранее сообщалось, что Латвия предлагала Литве и Эстонии купить акции airBaltic в прошлом году, но не получила ответа.
Таминскис отметил, что вопросы, связанные с финансовым положением airBaltic, должны решаться правительством Латвии, и что другие страны не должны вмешиваться.
«Финансовое положение airBaltic не ново, оно возникло не вчера, не позавчера и не месяц назад. Вопрос о ее финансовых возможностях обсуждается уже много лет и периодически всплывает в публичном пространстве. Скорее всего, настал момент, когда и самой авиакомпании, и правительству Латвии необходимо пересмотреть бизнес-модель компании. Однако это уже сфера их деятельности, и это, безусловно, не вопрос вмешательства со стороны Литвы, Эстонии, Польши или других стран», — сказал Таминскис.
Ранее сообщалось, что оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки группы airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой национальной авиакомпании Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору и датскому бизнесмену Ларсу Тоуссену, — 1,62% акций, а 0,01% акций принадлежат другим лицам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
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