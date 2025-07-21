Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Июля Завтра: Meldra, Meldris, Melisa
Доступность

Microsoft заявила об атаках хакеров на серверное ПО

© Deutsche Welle 21 июля, 2025 13:39

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Sven Hoppe/dpa

Американская корпорация Microsoft Corp. выпустила предупреждение об "активных атаках" хакеров на ее серверное программное обеспечение, и рекомендовала клиентам немедленно установить обновление. В предупреждении в блоге Microsoft, датированном субботой, 19 июля, говорится, что атаки нацелены на локальные серверы SharePoint - веб-платформы для совместной работы и управления документами, используемой государственными учреждениями и предприятиями. Облачная версия платформы - SharePoint Online в составе Microsoft 365 - не была затронута.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) осведомлено об атаках и тесно сотрудничает с федеральными и частными партнерами, написала 20 июля газета The Washington Post (WP), первая из газет, сообщившая об инциденте. Издание, ссылаясь на экспертов, назвало эту атаку "атакой нулевого дня", поскольку она была направлена на ранее неизвестную уязвимость.

CISA оценивает масштабы и последствия атаки

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) сообщило, что эта уязвимость в ПО Microsoft позволяет хакерам получить полный доступ к контенту SharePoint, включая файловые системы и внутренние конфигурации, и запускать произвольный код через сеть. Масштабы и последствия атаки продолжают оцениваться, говорится в пресс-релизе ведомства.

Как напоминает агентство Bloomberg, за последнее время Microsoft подверглась серии кибератак. В марте 2025 года компания предупредила об активности китайских хакеров, нацелившихся на инструменты удаленного управления и облачные приложения для шпионажа за организациями в США и других странах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:55 21.07.2025
Глобальная операция “Eastwood” нанесла удар по пророссийской хакерской сети NoName057
Bitnews.lv 3 часа назад
Ассоциация журналистов Латвии требует прекратить судебную тяжбу с “Дождём
Bitnews.lv 4 часа назад
Силиня: Латвия будет бороться за миллиарды ЕС
Bitnews.lv 4 часа назад
Рига названа вторым самым популярным направлением Европы на 2025 год!
Bitnews.lv 5 часов назад
Погода: лето, я изжарен, как котлета…
Sfera.lv 6 часов назад
На прием в Рижский технический университет подано 10 000 заявок
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: выслать всех
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: исключить из системы пенсий
Sfera.lv 6 часов назад

«Она пришла к нему в шубе на голое тело, а потом сбросила и её»: новые подробности жизни принцессы Дианы

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Читать
Загрузка

Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Важно 19:57

Важно 0 комментариев

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Читать

Латвия на последнем месте. Туристический бизнес стонет: «Без помощи зиму можно и не пережить»

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Читать

Все не так радужно? Представлявший Эстонию в положительном свете отчет оказался подделкой

Мир 18:52

Мир 0 комментариев

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 10 пропагандистским сайтам РФ: список

Выбор редакции 18:41

Выбор редакции 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Читать

Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Читать

Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Мир 18:35

Мир 0 комментариев

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

Читать