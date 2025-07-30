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Массовое убийство в зоопарке Нюрнберга: 12 павианов усыпили несмотря на протесты

Редакция PRESS 30 июля, 2025 11:21

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В Нюрнбергском зоопарке, Германия, были усыплены 12 павианов из-за отсутствия достаточного пространства для их содержания. После этого в зоопарк ворвались протестующие, сообщает CNN.

О решении усыпить животных, которым не хватило места, зоопарк впервые сообщил ещё в феврале 2024 года. Руководство утверждало, что рассматривало предложения других учреждений принять обезьян, но ни одно из них реализовать не удалось.

На тот момент возможная эвтаназия уже вызвала резкую критику со стороны защитников прав животных. А во вторник дело дошло до прямых протестов.

Утром зоопарк объявил, что по неуточнённым «оперативным причинам» он будет закрыт на один день. Уже во второй половине дня несколько активистов силой проникли на территорию зоопарка — некоторые приклеили себя к земле, прежде чем были задержаны полицией.

Вскоре после этого зоопарк официально подтвердил: 12 павианов действительно были усыплены. Представители организаций по защите животных заявили, что планируют подать уголовную жалобу.

В популяции гвинейских павианов Нюрнбергского зоопарка на момент инцидента было 43 животных, что значительно превышает вместимость павильона, построенного в конце 2000-х годов. Он был рассчитан на 25 павианов и их потомство, в результате чего конфликты между животными стали происходить всё чаще.

Зоопарк отметил, что предпринимал меры для снижения численности группы, начиная с 2011 года: 16 павианов были переданы в зоопарки Парижа и Китая. Однако и они, как и зоопарк в Испании, куда ранее отправлялись павианы, достигли своей предельной вместимости.

CNN подчёркивает: эвтаназия животных в европейских зоопарках не редкость и происходит по разным причинам. Некоторые такие случаи вызывают общественный резонанс. Так, в 2014 году Копенгагенский зоопарк усыпил здорового двухлетнего жирафа, публично расчленил его тушу при детях и скормил львам.

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