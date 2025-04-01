Маск запустил корабль с космотуристами, который впервые в истории пролетит над обоими полюсами Земли

Экипаж «Крю Дрэгон» полностью состоит из непрофессиональных астронавтов. В него входят: живущий на Мальте предприниматель Чун Ван, заработавший состояние на майнинге криптовалюты, кинорежиссер из Норвегии Яннике Миккельсен, специалист по робототехнике Рабеа Рогге из Германии и австралийский профессиональный путешественник Эрик Филипс. Полет оплачен Чун Ваном, сумма не раскрывается.



Слева направо: Эрик Филипс, Чун Ван, Рабеа Рогге и Яннике Миккельсен. 19 марта 2025 года

SpaceX

В ходе миссии, которая займет несколько дней, экипажу предстоит провести на орбите около 20 научных экспериментов и исследований. Большинство из них связаны с оценкой состояния здоровья экипажа и, отмечает CNN, могут быть проведены независимо от траектории полета.

Полет над полюсами Земли, отметили в SpaceX, открывает новые перспективы для космического туризма.