Мама ушла за покупками: полиция раскрыла некоторые детали убийства в Марупе

В полиции отметили, что изъятое оружие, скорее всего, является пистолетом ТТ, но окончательно марка оружия будет установлена в ходе экспертизы. Оружие не было зарегистрировано на имя мужчины, который предположительно стрелял в членов своей семьи, и полиция выясняет, было ли оно зарегистрировано на имя другого человека.

Полиция также установила, что мужчина был 1976 года рождения, а члены его семьи - 1951 и 2014 года рождения. По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, убитая женщина является матерью мужчины, а несовершеннолетняя девочка - дочерью.

Мотивы преступления будут выяснены в ходе расследования, но ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

По предварительной информации, преступление, скорее всего, совершил мужчина, который убил двух членов своей семьи, а затем покончил с собой.

Передача "Degpunktā" на телеканале TV3 сообщила, что супруга мужчины в это время вышла за покупками.

По факту трагедии начат уголовный процесс об убийстве при особо отягчающих обстоятельствах.