«Люди в Латвии получают 1800 евро на руки?» — Да ладно! Мужчина попытался разобраться

В своем видео мужчина сказал: «Друзья, я что-то пропустил? Я смотрю TikTok, люди в Латвии получают €1 800 наличными! Может быть, может быть, и так, но тогда я хотел бы задать вам вопрос - в каких сферах люди получают 1800 евро на руки и сколько часов они работают, чтобы получить такую зарплату? Насколько я знаю, в моем кругу друзей такой зарплаты нет».

«Пользователь TikTok попросил других написать в комментариях, сколько зарабатывают люди и знают ли они случаи, когда кто-то зарабатывает не менее 1800 евро, работая восемь часов в день».

Видео вызвало широкую дискуссию в комментариях, где пользователи делились своим опытом и мнениями о зарплатах в разных отраслях. Некоторые комментаторы отметили, что такие зарплаты вполне достижимы, например, в IT- и финансовом секторах, другие признали, что для большинства работников в Латвии такая сумма кажется недостижимой мечтой.

Многие также охотно делились размерами своих зарплат. Один человек, работающий в строительстве, сказал, что получает 1 800 евро, но это считается низкой зарплатой - его коллеги в строительстве зарабатывают более 2 000 евро.

Дугой упомянул деревообрабатывающий сектор. При работе 4 дня в неделю его зарплата составляет 1600 евро. Работник логистики, который трудится 45 часов в неделю, сказал, что получает 1500 в неделю.

В разделе комментариев также появились цифры, значительно превышающие 2000 евро. И гораздо ниже 1000 евро.