«Латыши, будьте спокойны! Русские не придут ещё долго-долго! У нас своих хватает»: Янис Юрканс

«Есть три центра силы - Вашингтон, Пекин и Москва»

-Трамп, конечно, перевернул мировой порядок, и нам придется попытаться предугадать и понять, как реорганизоваться, чтобы вписаться в новые договоренности. Это будет нелегко. Новое - это неизвестность, которая вызывает волнение, но в то же время мы должны смотреть на это как на время новых возможностей. Ничего драматического не произошло - один эпизод закончился, начнется другой.

По сути, есть три центра силы - Вашингтон, Пекин и Москва. Еще есть Нью-Дели и Тегеран. Я прислушиваюсь к тому, что говорит госсекретарь США: однополярный мировой порядок закончился. Теперь в мире будет несколько центров, и мы должны срочно перестроить нашу внешнюю и внутреннюю политику в соответствии с этим. Я обеспокоен тем, что даже государственные деятели позволяют себе обзывать Трампа. Нравится нам это или нет, но он - президент США, от которого теперь зависит наша безопасность. Я не говорю, что мы должны любить Трампа, я даже не говорю, что мы должны его уважать, нам просто нужно строить нормальное партнерство и сотрудничать с Америкой ради безопасности и процветания Латвии. В этом отношении латвийские СМИ, стремясь к сенсациям и громким заголовкам и тенденциозно критикуя Трампа, доставляют обществу ненужную головную боль.

«Мы должны бояться не Китая или России, а слабой демократии у себя дома»

-Прежде всего, мы движемся в ногу со странами Европейского союза (ЕС), мы движемся вместе со странами НАТО, и мы должны предложить этим структурам свое видение перемен. Вместо того чтобы жаловаться на наше «трудное детство», вместо того чтобы проклинать русских, мы должны вносить разумные и конструктивные предложения. Иногда я не уверен, что в этих структурах работают самые светлые умы Латвии.

Нам следовало бы очень внимательно выслушать и понять, что говорили люди из правительства США на Мюнхенской конференции по безопасности, а именно: мы должны бояться не Китая или России, а слабой демократии у себя дома. Слабые демократии создают нестабильность и угрожают национальной безопасности. Основная задача - построить инклюзивную демократию.

Что будет с НАТО?

-Странам с такими разными взглядами на безопасность в Европе будет нелегко прийти к согласию. Посмотрите на процент от валового национального продукта, который страны платят в казну НАТО. Маленькая Латвия находится на пятом месте. Италия получает едва ли два процента. Почему так? Потому что она не живет по соседству с Россией.

Я не думаю, что НАТО распадется, пока не будет создано что-то серьезное в самой архитектуре европейской безопасности. Для того чтобы Европа создала что-то новое и существенное, необходимо вложить много денег. Все это время мы жили за широкой спиной Соединенных Штатов.

Теперь у Америки есть свои проблемы. Ее главный внешнеполитический интерес - это Тихоокеанский регион, проблемы, исходящие от Китая и других стран Тихоокеанского региона. Мы должны осознать, что постепенно станем зависимы от архитектуры безопасности, которую сами же и построим. И это очень хорошо.

Дело в том, что Россия уважает только силу. Если Европа сможет построить что-то сильное, я думаю, что у России будут другие цели. В Европе в три раза больше населения, чем в России. Я не знаю, во сколько раз Европа богаче России. У России сейчас очень большие экономические проблемы. Я еще раз подчеркиваю, что если Европа построит что-то сильное, что-то существенное, то Россия заговорит совсем на другом языке.

«Ввод европейских войск в Украину означает войну с Россией»

-Переговоры в Лондоне показали, что лидеры мира и Европы живут в иллюзиях. Каждый из них говорит на своем языке. Разные страны по-разному понимают, как должны быть устроены новые европейские институты безопасности. Больше всего меня поражает то, что эти люди говорили об иллюзорных вещах, не слушая и не уважая то, что происходит в Украине сегодня.

То есть они говорят о том, что, как только в Украине наступит перемирие, они направят свои войска для поддержания мира. Они не слышат и не понимают, что говорит Путин. Ввод европейских войск в Украину означает войну с Россией.

Кроме того, прекращение огня в Украине не выгодно России. Им нужен стабильный мир. Кто сможет его обеспечить, сегодня никто не знает.

«Прекращение огня в данный момент не выгодно Зеленскому»

-Я думаю, что у Трампа нет никаких сомнений в том, что он решит вопрос с Украиной. Для него очень важно показать общественности, что он - президент, который выполняет свои обещания. Он обещал, что наладит отношения с Россией и прекратит войну в Украине. Это было его обещание, и теперь он пытается его выполнить. Он предложил украинцам подписать договор о полезных ископаемых, но Украина отказалась его подписывать. Почему Зеленский отказался? Он пришел, но отказался подписывать, потому что прекращение огня в данный момент не выгодно Зеленскому. С другой стороны, Трамп считает, что подписание этого соглашения будет означать, что крупные американские компании вложат в Украину много денег, оборудования и технологий. Присутствие крупных американских компаний в Украине стало бы одной из больших гарантий безопасности для Украины. Россия не посмеет бомбить или продолжать воевать с Украиной, потому что там будет серьезное американское присутствие. Россияне будут понимать, что, если что-то случится, Америка придет им на помощь и защитит их инвестиции.

Но Зеленскому этого мало, он просит чего-то большего - гарантий безопасности. Но Америка сейчас не хочет давать больше, чем это, и Америка сейчас не понимает, почему он не хочет подписывать это соглашение. Я думаю, что он не подписывает, потому что прекращение огня в данный момент его не устраивает.

Если есть перемирие, это значит, что на следующий день меняется местное законодательство, вступают в силу другие законы, и тогда Украина идет на выборы. А господину Зеленскому не нужны выборы, ему нужно продолжать войну. Звучит довольно парадоксально, но именно так я понимаю ситуацию. Иначе я не могу оценить все, что произошло в Вашингтоне. В ближайшее время мы поймем, почему Зеленский хочет продолжать войну. Он не слышит, что говорит госсекретарь США Марк Рубио - Украина не может выиграть войну с Россией.

«Я думаю, что Балтии война не грозит»

-Я думаю, что Балтии война не грозит. Мне не нравится, что общественное сознание Латвии постоянно милитаризируется. Латыши могут жить в мире, безопасности и гармонии, потому что Россия сейчас не способна бороться с НАТО. Латвия - страна НАТО, поэтому, учитывая все, что происходит в России, учитывая, что Россия не может вытеснить украинцев из Курской области, и зная об этом чуть больше, чем пишут в газетах, России не нужны проблемы. Россия хочет, чтобы эта война прекратилась, Россия хочет, чтобы было прекращение огня, на ее условиях, конечно. Россия нуждается в передышке даже больше, чем Зеленский.

Нам почему-то нравится все драматизировать. Нужно просто читать политические знаки, которые есть в мире.

Латвия платит почти четыре процента бюджета НАТО и является одним из ведущих доноров. Мы показали, что являемся серьезным союзником, серьезным членом. Я понимаю, почему многие латыши до сих пор демонизируют Россию и Путина. Я понимаю исторические воспоминания людей. Но сегодня не 1939 или 1940 год.

Сегодня 2025 год, и у многих стран мира есть ядерное оружие. Это та гарантия, которая удерживает страны мира от больших войн. Никто не хочет умирать, как украинцы сегодня, защищая свою страну.

Я повторяюсь, но наш главный союзник все чаще призывает на различных форумах к укреплению всеохватывающей демократии в странах. Слышали ли вы о Джеффри Саксе, одном из ведущих экономистов мира, который помог Украине создать собственную валюту в 1992 году? С трибуны Европейского парламента он призвал и увещевал страны Балтии избавиться от русофобии. И он не единственный, кто говорит об этом. Это не мое воображение. Это факты.

«В Латвии не будет процветания, пока Латвия для значительной части населения будет мачехой»

-Я говорил об этом все время, пока занимался политикой. Я до сих пор убежден, что в Латвии не будет процветания, пока Латвия для значительной части населения будет как мачеха. В этом виновата русофобия. Сплоченное общество - это большая гарантия безопасности.

Давайте представим, что Трампу удастся добиться прекращения войны в Украине, снять санкции с россиян, и тогда наши предприниматели снова смогут вести бизнес с русскими. Как будет чувствовать себя поколение, выросшее без русского языка? Кто снова будет иметь особые привилегии? Те, кто говорит по-русски!

США уже говорят о том, что газопровод «Северный поток - 2» должен быть восстановлен.

Я люблю политические шахматы. Знаете, на что это похоже? Вот Зеленский уехал в Вашингтон, и я понял, что там ничего не произойдет. У меня есть аргументы, я их складываю и чувствую удовлетворение, если мой анализ верен. Я всерьез опасался за исход этой встречи. Жить интереснее, когда понимаешь, что происходит в мире и почему этого не происходит. Почему Трамп устроил ловушку для Зеленского и попал ли Зеленский в эту ловушку? Интересно, не правда ли? Это интересные вещи и, конечно, они интересны и драматичны для Украины. Дипломатия, как ты кровоточишь!

Все эти события в мире заставляют меня верить, что Латвии война не грозит.

Латыши, будьте спокойны! Русские не придут и не придут еще долго-долго! У нас своих хватает.