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Латвийцам настоятельно рекомендуют не посещать Россию и Белоруссию

© LETA 20 декабря, 2024 09:37

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В связи с приближением рождественских и новогодних праздников Служба государственной безопасности (СГБ) настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, сообщили в службе.

На этой неделе МИД также напомнил предупреждение гражданам в связи с приближением праздников не посещать эти страны, где из-за отсутствия верховенства закона любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен в тюрьму.

СГБ  обращает внимание на то, что, посещая эти страны, граждане Латвии подвергают себя высоким рискам разведки, вербовки и провокаций.

Служба установила, что спецслужбы России и Белоруссии агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкими полномочиями. СГБ подчеркивает, что сотрудники спецслужб этих стран, не колеблясь, будут использовать агрессивные и незаконные методы на своей территории, чтобы заставить латвийцев сотрудничать с ними.

СГБ предупреждает, что латвийские учреждения имеют ограниченные возможности помочь своим гражданам, попавшим в беду в России или Белоруссии.

Если вам все-таки придется поехать в одну из этих стран-агрессоров, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится рабочая или конфиденциальная информация. На пограничном пункте у мобильного телефона могут быть изъяты данные, а также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором станет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.

Выявление потенциальных объектов вербовки уже происходит на пограничных контрольно-пропускных пунктах, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников или используют другие прикрытия - правоохранительных органов, а также любых других российских или белорусских учреждений. Кроме того, представители спецслужб России и Белоруссии могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора, отмечают в СГБ.

В случае подозрения на контакт с представителем российской или белорусской спецслужбы СГБ предлагает предоставить информацию об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv. СГБ гарантирует конфиденциальность информаторам.

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