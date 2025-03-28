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Латвийка пожертвовала сумку на благотворительность, но та обнаружилась… в секонд-хенде

Редакция PRESS 28 марта, 2025 16:08

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Зинта из Адажи столкнулась с неприятным сюрпризом: она пожертвовала в благотворительный ящик сумку ручной работы своей дочери, а позже обнаружила ее в магазине подержанных вещей – за деньги!

Как Зинта рассказала программе "Bez tabu" на TV3, сумка была опущена в один из красных благотворительных контейнеров у супермаркетов еще до Нового года. "С мыслью о том, что она пригодится кому-то другому. Эта сумка – единственная в своем роде. Второй такой нет!" Создательницей сумки является дочь Зинты, которая ранее с гордостью показывала свою работу на Facebook.

"Однажды дочка зашла в магазин подержанных вещей в Югле и увидела свою сумку на полке – с ценником 14 евро! Мы спросили у сотрудников магазина, откуда у них товары. Ответили – из Германии. Дочка показала им фото, и тогда они уже не знали, что сказать".

После случившегося благотворительной организации ViaCor charity пришлось давать пояснения: "Часть собранных вещей продается, чтобы содержать наш социальный пункт и помещения, где люди могут бесплатно получать одежду, обувь и бытовые вещи. Нам также нужно выплачивать зарплаты нашим сотрудникам".

Однако несмотря на такое объяснение, после случившегося Зинта разочаровалась и признается, что больше не хочет жертвовать хорошие вещи в такие контейнеры.

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