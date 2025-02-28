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Латвиец задержан в Зимбабве: он получил 15 лет заключения

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 09:45

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27-летний латвийский мужчина был приговорен к 15 годам тюремного заключения за попытку переправить 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе, сообщает newsday.co.

Национальная прокуратура Зимбабве сообщила, что гражданин Латвии Виталис Кудряшов был задержан в международном аэропорту Роберта Мугабе 22 сентября 2022 года, когда он направлялся в Индию рейсом Эфиопских авиалиний.

«После успешного прохождения таможенных формальностей и проверки его багажа сотрудники службы безопасности аэропорта во время обычного досмотра заметили подозрительное содержимое в двух его сумках», — заявили в обвинении.

При последующем обыске в присутствии Кудряшова были обнаружены четыре упаковки с 8,35 кг героина, спрятанные в потайных отсеках.

Мировой судья Хараре, который рассматривал дело, обязал Кудряшова выплатить штраф в размере 5 000 долларов США сверх срока тюремного заключения, так же латвиец приговорен к 15 годам тюрьмы за хранение героина.

Ситуация для Кудряшова осложняется ещё и тем, что в Зимбабве нет латвийского посольства, там работает только почетный консул.

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