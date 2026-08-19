Покупатель подписал договор, сделка была подтверждена у нотариуса. Однако позже продавец заявила, что не хотела продавать квартиру, сопротивлялась и стала жертвой мошенников.

Через два месяца на уже купленную квартиру наложили арест. В такой ситуации, по словам Страздиньша, новый владелец не может просто выселить прежнего собственника, но при этом обязан продолжать платить налог на недвижимость.