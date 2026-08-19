По его словам, в одном из случаев покупателю позвонил мужчина, представившийся сыном владелицы квартиры, и сообщил, что его мать продаёт жильё. Страздиньш считает это первым тревожным сигналом — связываться в такой ситуации следует непосредственно с собственником или его маклером.
Покупатель подписал договор, сделка была подтверждена у нотариуса. Однако позже продавец заявила, что не хотела продавать квартиру, сопротивлялась и стала жертвой мошенников.
Через два месяца на уже купленную квартиру наложили арест. В такой ситуации, по словам Страздиньша, новый владелец не может просто выселить прежнего собственника, но при этом обязан продолжать платить налог на недвижимость.
Страздиньш утверждает, что после раскрытия схемы похожие «сыновья» звонили и другим продавцам квартир. Те передавали полиции адреса подозрительных объектов, однако дело возбуждено не было. Впоследствии некоторые квартиры были проданы, а через несколько недель новые владельцы столкнулись с аналогичными проблемами и арестом недвижимости.
По мнению Страздиньша, часть таких случаев можно было предотвратить, если бы полиция отреагировала раньше.
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