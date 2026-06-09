Кулбергс встретится с Зеленским

В саммите также примет президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин вместе со своей женой Еленой Зеленской.

Встреча в столице Эстонии пройдет во второй день первого зарубежного визита Кулбергса.

Премьер-министр Латвии прибыл в Таллин в понедельник, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, а также с председателем парламента Эстонии Лаури Хусаром.

Формат сотрудничества стран Балтии и Скандинавии NB8 объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию.