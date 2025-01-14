Конечно, эти [русские оккупанты] интегрируются лучше, чем те [нерусские мигранты]. Признание Домбравы

«Я понимаю, что это может показаться утопией, но мы можем посмотреть на демографическую ситуацию в Латвии - достаточно низкая рождаемость, достаточно высокая смертность. Однако значительная часть населения Латвии уже является иммигрантами, потому что различные международные организации считают иммигрантами и тех, кто приехал в Латвию во время советской оккупации. Они находятся в равных условиях, часть из них не являются гражданами в классическом понимании, в том числе 40 000 граждан России, проживающих в нашей стране», - говорит Домбрава.

«Конечно, нам, возможно, легче принять их, но это также люди, представляющие другую систему ценностей и часто являющиеся патриотами конкретной страны, использующие свой язык для общения», - продолжил Домбрава. - Конечно, со временем они интегрируются лучше, чем те, кто только что прибыл, например, из Афганистана или Сирии. Но ясно, что принимать новых иммигрантов в такой ситуации - ошибка, потому что очень быстро латыши в Латвии могу оказаться в меньшинстве», - сказал Домбрава.