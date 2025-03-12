Когда большегрузный транспорт пересекает временный мост — металлические пластины на нем дребезжат, пластины деформируются, и образуются трещины, которые регулярно приходится заваривать, чтобы о них автомобили не порезали покрышки. Ремонтные работы тоже приводят к возникновению пробок, жалуются местные жители.

Представитель Latvijas valsts ceļi Анна Кононова говорит, что водителям надо еще немного потерпеть: «Кардинальные изменения, кардинальные решения по изменению организации дорожного движения пока не рассматриваются. Придется считаться с тем, что есть светофор и что замедление движения на этом участке будут: большее или меньшее. Строительные работы продолжатся до конца года. Осталось немного подождать, пока появится новый, хороший и удобный для движения мост».