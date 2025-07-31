«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Русские террористы…» (ВИДЕО, ФОТО)

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы», — такая подпись к видео.

6 погибших и 52 пострадавших в Киеве на 8 часов утра.

«На данный момент службы уже подтверждают 6 погибших. Из них 4 — в Святошинском районе, 2 — в Соломенском. Среди погибших — ребенок, мальчик шести лет. Спасательная операция продолжается», — пишет глава КМВА.

«Враг бил этой ночью по Киеву БпЛА и ракетами. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели машины. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. В настоящее время известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали», — пишет мэр Киева Кличко.