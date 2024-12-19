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Кандидаты на должность президента Банка Латвии могут быть выдвинуты до конца января

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 13:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января следующего года, сообщил агентству LETA руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Новые кандидатуры необходимо выдвинуть потому, что первый срок полномочий действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса истекает в субботу, 21 декабря, а в четверг Сейм не избрал нового президента Банка Латвии.

Согласно решению Сейма, обязанности президента Банка Латвии до избрания нового президента будет исполнять заместитель президента Банка Латвии Марис Каллис.

С 21 декабря Латвия временно потеряет право голоса в Совете Европейского центрального банка (ЕЦБ), если не будет избран президент Банка Латвии, подтвердили агентству ЛЕТА в банке.

Выборы президента Банка Латвии были назначены в Сейме на 19 декабря, но не состоялись, так как коалиционные партии "Новое Единство" и СЗК договорились снять выдвинутые ими кандидатуры.

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