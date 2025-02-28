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Камера вас запомнит: в Риге пошла фотоохота на нарушителей

© Lsm.lv 28 февраля, 2025 09:23

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В столице уже появляются новые камеры, которые могут фиксировать дорожные нарушения. Они следят за теми, кто проезжает на красный свет, занимает полосу общественного транспорта или блокирует перекрёстки. Первые три камеры уже установлены, а в течение года их станет 26, рассказали в эфире LSM+ представители Рижской муниципальной полиции.

Как именно работает система и когда водителям стоит ожидать первых штрафов? Перекресток улицы Кр. Барона с Бривибас — один из самых оживлённых в городе. Уже некоторое врем за движением здесь следит новая камера.

Вроде бы ничего особенного, камер по всему городу полно, в том числе на перекрёстках. Но эта особенная: сигнал она отправляет в здание ЛМТ. Там материал собирают и, если замечают какие-либо нарушения, отправляют всё в полицию самоуправления, говорит Гинт Яковелс, завотделом машинного видения и мобильности LMT:

«Вот здесь автомобиль должен был остановиться перед стоп-линией, потому что горел красный свет. Но машина продолжила движение на красный свет, и мы зафиксировали этот факт. А чтобы это было неоспоримо, есть и видеоматериал. Таким образом мы подготавливаем набор данных, который передаем в Дирекцию безопасности дорожного движения, и на основе этих доказательств составляется протокол, который подтверждает представитель муниципальной полиции».

Нарушитель получает штраф.  Система работает автономно, без участия человека. Полиция получает факт нарушения со всеми доказательствами.

«Сейчас наши камеры могут фиксировать проезд на красный свет, поворот направо или налево при выключенной дополнительной секции светофора, незаконное использование полосы общественного транспорта, а также остановку на перекрестке с его фактической блокировкой», перечислил имеющиеся возможности Яковелс.

В Риге такие камеры установлены уже в трёх местах. Вот перекрёсток на Бривибас возле Воздушного моста, немного ближе в сторону центра — на перекрёстке Бривибас и Цесу, где в час пик водители любят блокировать перекрёсток. А также в Плявниеках — большой перекрёсток Деглава и Илукстес. И если вы сейчас начинаете вспоминать — как вы себя вели, когда проезжали этот участок в последний раз — расслабьтесь. Эти три камеры пока ничего не фиксируют. Но скоро начнут. И не только эти, говорит замначальника Рижской муниципальной полиции  Андрей Аронов:

«Всего были выбраны 26 мест в городе.  Это место, где были жалобы на ДТП или информация от Rīgas Satiksme — например, данные о задержках. И причиной задержек могло быть не слишком уважительное отношение участников движения друг к другу. То есть люди игнорируют правила. Сказать, когда все камеры начнут работать, мы пока не можем. Надеемся, что это произойдёт в течение этого года. Но первые три камеры уже установлены, и размещены информационные знаки. Я предполагаю, что уже с понедельника могут быть зафиксированы первые нарушения».

В 2023 году такая камера начала работать на одном из светофоров в Лиепае. С тех пор там зафиксировано около 300 проездов на красный. Действует эта система также в Саласпилсе и в Юрмале. Кроме Риги, тестируют её еще несколько городов, рассказал Гирт Яковелс.

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