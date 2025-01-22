Каким будет бюджет Риги на этот год? Кирсис обещает городу развитие и безопасность

Он подчеркнул, что об этом свидетельствует подготовленный инвестиционный план, который в последние годы существенно увеличен и в этом году достигнет почти 300 млн евро.

Как отметил мэр, нехватка инвестиций была хронической проблемой Риги годами. Самоуправление мало вкладывало в содержание улиц, слишком мало - в мосты, школы, учреждения социального ухода, парки и другие места, сказал он.

За последние три года дума утроила объем инвестиций. Значительная часть инвестиций - финансирование Евросоюза.

В сфере безопасности и гражданской обороны объем инвестиций увеличен еще больше. Если рассматривать отдельно гражданскую оборону, то объем инвестиций планируется даже в шесть раз больше, чем раньше, пояснил Кирсис.

Как сообщалось, в среду Рижская дума приняла решение о бюджете самоуправления на этот год.

Общие доходы муниципалитета запланированы в размере 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем в бюджете 2024 года. Расходы же планируются в размере 1,694 млрд евро, что на 110 млн евро больше, чем в прошлом году.

Расходы бюджета самоуправления превысят доходы более чем на 200 млн евро.

Как сообщил Кирсис на пресс-конференции, превышение расходами доходов самоуправление покроет за счет прошлогоднего профицита. В бюджете Рижской думы с прошлого года осталось более 120 млн евро.

Кроме того, Рижское самоуправление планирует занять финансирование для реализации ряда инвестиционных проектов.