Какие они оккупанты? Завтра Росликов лично встретится с начальником Латгальского регионального управления Госполиции, чтобы потребовать объяснений

В письме люди жалуются, что руководитель называет их оккупантами и запрещает использовать русский язык в коммуникации с членами своих семей. В том числе, высмеивает их латгальскую идентичность.

«Это уже не позиция национальных политиков, это гораздо серьезнее. Система госуправления прогнила до основания. Если руководитель госструктуры в открытую занимает русофобскую позицию. Это опасный и угрожающий внутренней безопасности вопрос. Говоря проще, он зарплату получает из налогов латгальцев, и с этим придется разбираться. Так просто оставить это нельзя».

Партия «Стабильности!» поставила этот вопрос на обсуждения парламента и направила запрос министру МВД от Единства - Рихарду Козловскису.