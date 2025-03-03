Как в центре Риги провалившихся под лёд спасали. ВИДЕО

Из вытаскивали из воды очевидцы. На попавшем в соцсети видео можно оценить как люди оперативно спасали пострадавших - кто-то сломал большую ветку дерева и пытался дотянуться ею до тонущих, но помогла брошенная в прорубь куртка, за рукав которой удалось схватится одному и тонущих и вытянуть за собой всех остальных.

ЧП произошло около 17.00 в субботу.

VUGD напоминает, что с потеплением лед на водоемах становится все менее прочным. Его толщина неравномерна: у берегов он может казаться надежным, но в центре или на открытых участках быть крайне тонким. Это создает ложное чувство безопасности, из-за чего люди продолжают выходить на лед.

Спасатели призывают жителей проявлять ответственность и не подвергать себя и других опасности.

С сегодняшнего дня запрещено находиться на льду всех водоемов и морских прибрежных вод в Риге, сообщили в Рижской думе.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется распоряжением исполнительного директора города Риги. Рижская муниципальная полиция контролирует выполнение этого распоряжения.