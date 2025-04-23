Следующий аукцион пройдет с 26 апреля по 26 мая, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая.

Как сообщалось, 17 марта повторный аукцион, на котором Дом Москвы выставлялся со стартовой ценой 2,142 миллиона евро, завершился безрезультатно. На аукцион не было подано ни одной заявки.

На первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на последующих торгах, завершившихся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки.

На предыдущем аукционе, который завершился 24 февраля 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.