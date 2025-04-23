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Как, опять? Дом Москвы выставлен на повторный аукцион со стартовой ценой 2,142 млн евро (1)

© LETA 23 апреля, 2025 10:01

Новости Латвии 1 комментариев

Агентство "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) планирует провести новый аукцион по продаже так называемого Дома Москвы на улице Марияс в Риге со стартовой ценой 2,142 миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в VNĪ.

Следующий аукцион пройдет с 26 апреля по 26 мая, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая.

Как сообщалось, 17 марта повторный аукцион, на котором Дом Москвы выставлялся со стартовой ценой 2,142 миллиона евро, завершился безрезультатно. На аукцион не было подано ни одной заявки.

На первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на последующих торгах, завершившихся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки.

На предыдущем аукционе, который завершился 24 февраля 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.

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