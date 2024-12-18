Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Сегодня я этот вопрос поднял в Рижской думе и призвал коллег созвать заседание антикоррупционной комиссии, где необходимо оценить все последние траты департамента внешнего пространства и мобильности ("Ārtelpas un Mobilitātes departaments").

Это возмутительно. Перед глазами буквально недавно построенная другая детская площадка в Текстильном парке Болдерая департаментом среды и жилья, которая стоила 145 200 евро с PVN, но посмотрите как отличается объём работ!



Напомню, что аналогичная история была и с золотыми мусорниками, где один департамент их закупал по 300 евро, а второй по 1300! Это уже не случайность. Это тенденция. Поэтому нельзя это всё спускать на тормозах".