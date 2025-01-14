Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс подтвердил, что вечером в понедельник, 13 января, в районе аэропорта «Рига» на пути посадки самолетов был обнаружен беспилотник, и аэропорт был закрыт примерно на 30 минут в рамках процедуры обеспечения высокого уровня безопасности.

Рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Софии и рейс венгерской бюджетной авиакомпании WizAir из Кутаиси были перенаправлены из аэропорта «Рига» в аэропорт Вильнюса, а рейс финской национальной авиакомпании Finnair вернулся в Хельсинки.

Виневс отметил, что вылеты в это время также были закрыты, что задержало вылет рейса Turkish Airlines в Стамбул. Государственная полиция подтвердила, что получила информацию о беспилотном объекте, замеченном над территорией аэропорта. Полиция вместе с партнерами по сотрудничеству проверяет информацию.