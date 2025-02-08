«Иногда она покрикивает»: социолог сравнил Эвику Силиню с воспитательницей детсада

"Если уж все примерно одинаковы, найти настоящего, единственного виновного - жертвенного агнца - относительно трудно. Где уж там премьеру Эвике Силине, которая, по-моему, опирается на простой всеобщий сбор всех вместе - иногда более сердито, иногда менее", - смеется социолог.

Как выразился Фрейманис, "это как будто детсадовцы переходят улицу с сердитой воспитательницей. Она ведет непослушных детей, которые время от времени покрикивают, разговаривают, иногда и воспитательница покрикивает, но в конце концов все переходят улицу".