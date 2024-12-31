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«Идиоты, просто идиоты»: из темного BMW расстреляли петардами другие машины на пути в Ригу (ВИДЕО)

Редакция PRESS 31 декабря, 2024 15:18

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Очевидец сообщил в передаче «Degpunktā» об опасной ситуации на дороге из Иецавы в Ригу. Он заметил автомобиль BMW, из которого пассажир на ходу стрелял петардами. Хотя зрелище могло показаться красивым, оно определенно не стоит того, чтобы рисковать собственной безопасностью и здоровьем окружающих.

Возможно, зрелище праздничных огней в Иецаве вдохновило компанию устроить свое собственное шоу. Каспар заметил BMW темного цвета, который выезжал из Иецавы. По пути в Ригу пассажир начал стрелять петардами из заднего окна автомобиля.

Петарды попали в автомобиль, движущийся впереди BMW, а также в машину Каспара. Повреждений он еще не заметил, однако подчеркивает, что ситуация была достаточно опасной. В записи видео Каспара слышно, как он произносит резкие слова в адрес водителей BMW, которые стреляли петардами: «Идиоты, просто идиоты».

 
 
 
 
 
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Публикация от Sadursme | Ceļu satiksmes negadījumi | Drošība uz ceļa (@sadursme)

«Безумие, потому что петарда может попасть в радиатор машины и там взорваться. Все же там немного масла, какое-то топливо, и тогда она может взорваться, и машина загорится. Когда петарда взрывается, искры летят в воздух. Это, конечно, безумие. Это угрожает людям!», — сказал Каспар, очевидец запуска "салюта".

О происшествии на шоссе Каспар сообщил в полицию как во время движения, так и позже, уже из дома. Номер автомобиля зафиксирован на фотографиях. Государственная полиция подтверждает, что информация получена, но о принятых решениях по поводу происшествия сообщит только после праздников.

Нужно напомнить, что ни "римские свечи", ни ракеты не предназначены для того чтобы их использовали в руках. Это может привести к серьезным ожогам. Конкретный вид пиротехники должен быть надежно установлен на земле или помещен в закрепленную трубу, и, как любая взрывоопасная вещь, не предназначен для использования в помещении или в автомобиле.

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