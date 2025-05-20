И завтра — настоящее тепло: погода в среду

Ночью будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов, на побережье до +8 градусов.
Ветер в течение дня будет преимущественно слабым, в Курземе будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха составит +14..+19 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится на южный. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, а днем прогреется до +18..+19 градусов.