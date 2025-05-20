И завтра — настоящее тепло: погода в среду

Влияние кремлевской пропаганды во взявшей курс в ЕС Молдове все еще очень сильно чувствуется. И то, что с началом полномасштабной войны в Украине официальный Кишенев решил прекратить трансляцию федеральных российских каналов, — лишь полдела. Не менее важно дать жителям альтернативный качественный контент — на всех языках, на которых жители хотят его потреблять. И страна ищет для этого ресурсы. Об этом глава МИД Молдовы Михаил Попшой рассказал передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.